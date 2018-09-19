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В Минске после кражи кошелька в метро задержан серийный карманный вор
Новости Беларуси. В Минске был задержан серийный карманный вор.
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Оказалось, что кошелек похитили в метрополитене.
Была установлена личность человека, совершившего правонарушение. Им оказался 35-летний минчанин, который ранее был неоднократно судим за совершение аналогичный преступлений. Также мужчина был причастен к совершению серии аналогичных краж на территории Центрального, Октябрьского, Фрунзенского районов столицы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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Новости Беларуси. В Минске был задержан серийный карманный вор. По информации ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратилась женщина, которая попросила...
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