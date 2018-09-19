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Ученые рассказали, сколько пива можно выпить в неделю без вреда для здоровья

20.09.2018 18:27 — Разное | СТВ  
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Установлена приемлемая доза употребления пива в неделю – это пять бокалов.

Однако преимущества для здоровья, связанные с употреблением пива, есть. Издание CraftBeer.com рассказало, как пиво может стать полезным напитком, если употреблять его ответственно и разумно.

Пиво для здоровья мозга

Исследования показывают, что именно пиво, а не вино или другие спиртные напитки, благотворно влияет на работу мозга.

Вот одна из причин: форма кремния, найденная в пиве, нужна нашему организму для метаболизма. Согласно исследованию 2013 года, кремний, содержащийся в зернах, зеленой фасоли и пиве помогает защитить наш мозг от изменений, которые вызывают когнитивные нарушения. Кроме того, исследование ученых из Китая указывает на обнаруженное в хмеле соединение, которое поддерживает клетки нейронов и может помочь предотвратить нарушения мозга, такие как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и слабоумие.

Кроме того, пиво может стимулировать мозговую активность и творчество. В исследовании, опубликованном в журнале «Consciousness and Cognition», ученые предложили своим испытуемым решить головоломки. Люди, выпившие пиво, решили головоломки быстрее, чем их трезвые соперники.

Пиво для здоровья костей

Кремний, содержащийся именно в пиве, а не в вине или других алкогольных напитках, снова всех приятно удивил. В обзоре, опубликованном в Международном журнале эндокринологии, было обнаружено, что пиво является богатым источником кремния – одного из основных составляющих костей.

В данном исследовании подчеркивается, что кремний невероятно полезен для профилактики остеопороза.

Пиво для здоровья сердца

Красное вино уже давно полюбилось врачам в связи с его благотворным влиянием на здоровье сердца. С 1980-х годов диетологи и врачи говорили о пользе вина, особенно красного, и называли его лучшим другом сердечно-сосудистой системы. В то время это называли «французский парадокс». Смысл заключался в том, что во Франции были более низкие показатели сердечных заболеваний, несмотря на рацион питания богатый холестерином и жирами. У французов был меньший риск сердечного приступа, инсульта и смерти от болезни сердца. Но оказалось, что просто у вина была отличная PR-компания.

Исследование показало, что «с точки зрения питания, пиво содержит больше белков и витаминов группы В, чем вино».

Но и это еще не все: в рамках исследования, представленного в 2016 году, велось наблюдение за 80 тысячами участников в течение шести лет. Были сделаны выводы, что умеренно пьющие люди имели самое медленное снижение липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) или «хорошего» уровня холестерина, и, соответсвенно, у этих людей понизился риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования также показывают, что у мужчин, которые уже перенесли сердечный приступ и пили пиво умеренно (до двух раз в день), шанс умереть от сердечных заболеваний снизился на 42%.

Опубликованные в 2012 году результаты исследования показали, что этанол в пиве, вине и прочих алкогольных напитках препятствует прилипанию бляшек к артериям, что предотвращает риск сердечных приступов.

Пиво для зрения

Все шутки о пивных очках (явление, известное в англоязычном мире как «пивные очки», когда по мере повышения градуса напитков и объема выпитого, мужчинам кажется, что их окружают красавицы) отметаем в сторону. Канадские исследователи обнаружили, что одно пиво в день уменьшает вероятность образования катаракты в ваших глазах более чем на 50 процентов. Однако здесь есть и переломный момент. Выпивая больше 3-ех бокалов пива в день, вы увеличиваете риск возникновения катаракты.

Пиво как средство предотвращение прочих заболеваний

Многочисленные исследования связывают умеренное употребление пива и профилактику различных заболеваний. Вот несколько данных.

Ученые в Финляндии обнаружили, что пиво помогает предотвратить образование камней в почках.

Согласно исследованию, вино и другие спиртные напитки также предотвращали камни в почках, но не так сильно, как пиво. В это же время другие напитки, такие как фруктовый сок и газировки (кроме диетических), способствовали образованию камней.

Исследование, проведенное университетом здравоохранения и науки штата Орегон, сообщает о том, что умеренное потребление алкоголя укрепляет иммунитет. В исследовании обезьяны были разделены на две группы. Одной группе было разрешено умеренное потребление алкоголя, а другой группе – газировки. В результате у группы, которая потребляла алкоголь, иммунитет был выше.

Конечно, ключевой момент – употреблять пиво нужно в меру. Принцип «чем больше, тем лучше» здесь не работает.

Помните: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Это окажет влияние на сон и печень. Почему людям старше 40 рекомендуется соблюдать «дни трезвости» (читать далее). 

 
 
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Установлена приемлемая доза употребления пива в неделю – это пять бокалов. Однако преимущества для здоровья, связанные с употреблением пива, есть. Издание CraftBeer.com...
 
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