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Ушёл из общежития и не вернулся: в Борисове ищут 17-летнего парня

20.09.2018 18:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Внимание, пропал парень. Два ученика 3-го курса – Пручковский Александр и Еремадзе Тимур оставили общежитие учебного заведения 12 сентября и не вернулись, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ушёл из общежития и не вернулся: в Борисове ищут 17-летнего парня

Об исчезновении ребят сообщил воспитатель общежития Борисовского государственного колледжа. Молодые люди, кстати, ранее уже уходили из общежития, поэтому в администрации учебного заведения не сразу начали бить тревогу.

Ушёл из общежития и не вернулся: в Борисове ищут 17-летнего парня

Евгений Сачек, официальный представитель УВД Минского облисполкома:
Местонахождение одного молодого человека было установлено. Проверка показала, что он обращался к своей родственнице: ему просто хотелось покушать, ему нужны были личные вещи. Местонахождение второго молодого человека до сих пор не установлено, однако у нас есть основания полагать, что данное лицо целенаправленно скрывается. Дело в том, что у него есть за плечами несколько правонарушений, он неоднократно попадал в поле зрения милиции.

Ушёл из общежития и не вернулся: в Борисове ищут 17-летнего парня

Правоохранители обращаются за помощью. Если вы владеете информацией о местонахождении Александра Пручковского, позвоните в милицию.

Ушёл из общежития и не вернулся: в Борисове ищут 17-летнего парня

 
 
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Новости Беларуси. Внимание, пропал парень. Два ученика 3-го курса – Пручковский Александр и Еремадзе Тимур оставили общежитие учебного заведения 12 сентября и не...
 
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