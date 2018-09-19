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Ушёл из общежития и не вернулся: в Борисове ищут 17-летнего парня
Новости Беларуси. Внимание, пропал парень. Два ученика 3-го курса – Пручковский Александр и Еремадзе Тимур оставили общежитие учебного заведения 12 сентября и не вернулись, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Об исчезновении ребят сообщил воспитатель общежития Борисовского государственного колледжа. Молодые люди, кстати, ранее уже уходили из общежития, поэтому в администрации учебного заведения не сразу начали бить тревогу.
Евгений Сачек, официальный представитель УВД Минского облисполкома:
Правоохранители обращаются за помощью. Если вы владеете информацией о местонахождении Александра Пручковского, позвоните в милицию.
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Новости Беларуси. Внимание, пропал парень. Два ученика 3-го курса – Пручковский Александр и Еремадзе Тимур оставили общежитие учебного заведения 12 сентября и не...
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