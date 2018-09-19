Индивидуальные предприниматели хотят встретиться с Александром Лукашенко

цитирует telegraf.by Сбор предложений по тексту обращения к президенту продолжается до 25 сентября, а окончательный вариант будет утвержден на форуме предпринимателей 1 октября. В объединении считают, что после предыдущих встреч с главой государства «никаких нормальных условий для работы ИП не было создано», а чиновники лишь «усугубили ситуацию своим нормотворчеством и от дальнейших конструктивных шагов отказываются», о чем говорится в обращении,telegraf.by

«Никаких централизованных поставок товаров самолётами и поездами не организовано, как и мелкооптовых рынков, на которых они бы реализовывались индивидуальным предпринимателям с требуемым пакетом документов. Вот так Ваши поручения исполняются Вашими подчинёнными», - обращают внимание предприниматели.

По причине «бессилия и нежелания госслужащих даже вникнуть в проблемы ИП» они решили обратиться к главе государства, надеясь, что их послание не утонет в коридорах Администрации и не будет формально перенаправлено в Совет министров.

Авторы обращения считают, что многолетней и нерешаемой проблемой является невозможность предоставления полного пакета достоверных документов на импортируемые и реализуемые товары, и эта проблема «носит межгосударственный характер»: «В Российской Федерации, где производятся закупки товаров, полностью отсутствует контроль легальности документов, документооборота, кассовой дисциплины».

При этом продолжается «наплыв торговцев из Средней Азии», которые постоянно перемещаются по стране и без документов торгуют в Домах культуры и на рынках. «На лицо двойные стандарты – наши предприниматели должны соблюдать законодательство, иностранные – не обязательно», - сокрушаются предприниматели.





В связи с этим «Перспектива» хочет предложить Александру Лукашенко обсудить введение моратория на предоставление полного пакета документов до наведения порядка в документообороте в России и ввести амнистию на ввезенные товары в части предоставления документов. Также они предлагают определить сектор розничного торгового индивидуального предпринимательства как отдельный институт «для обеспечения равных условий бизнеса с крупными торговыми организациями с обеспечением максимально упрощенных условий ведения бизнеса».



