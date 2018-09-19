ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Индивидуальные предприниматели хотят встретиться с Александром Лукашенко

20.09.2018 19:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Сейчас общественное объединение «Перспектива» готовит обращение к президенту с предложением организовать встречу, о чем сообщил его председатель Анатолий Шумченко.

Сбор предложений по тексту обращения к президенту продолжается до 25 сентября, а окончательный вариант будет утвержден на форуме предпринимателей 1 октября. В объединении считают, что после предыдущих встреч с главой государства «никаких нормальных условий для работы ИП не было создано», а чиновники лишь «усугубили ситуацию своим нормотворчеством и от дальнейших конструктивных шагов отказываются», о чем говорится в обращении, цитирует telegraf.by
 
«Никаких централизованных поставок товаров самолётами и поездами  не организовано, как и мелкооптовых рынков, на которых они бы реализовывались индивидуальным предпринимателям с требуемым пакетом документов. Вот так Ваши поручения исполняются Вашими подчинёнными», - обращают внимание предприниматели.
 
По причине «бессилия и нежелания госслужащих даже вникнуть в проблемы ИП» они решили обратиться к главе государства, надеясь, что их послание не утонет в коридорах Администрации и не будет формально перенаправлено в Совет министров.
 
Авторы обращения считают, что многолетней и нерешаемой проблемой является невозможность предоставления полного пакета достоверных документов на импортируемые и реализуемые товары, и эта проблема «носит межгосударственный характер»: «В Российской Федерации, где производятся закупки товаров, полностью отсутствует контроль легальности документов, документооборота, кассовой дисциплины». 
 
При этом продолжается «наплыв торговцев из Средней Азии», которые постоянно перемещаются по стране и без документов торгуют в Домах культуры и на рынках. «На лицо двойные стандарты – наши предприниматели должны соблюдать законодательство, иностранные – не обязательно», - сокрушаются предприниматели.
 

В связи с этим «Перспектива» хочет предложить Александру Лукашенко обсудить введение моратория на предоставление полного пакета документов до наведения порядка в документообороте в России и ввести амнистию на ввезенные товары в части предоставления документов. Также они предлагают определить сектор розничного торгового индивидуального предпринимательства как отдельный институт «для обеспечения равных условий бизнеса с крупными торговыми организациями с обеспечением максимально упрощенных условий ведения бизнеса».


 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас общественное объединение «Перспектива» готовит обращение к президенту с предложением организовать встречу, о чем сообщил его председатель Анатолий...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске 100 таможенников торжественно приняли присягу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика