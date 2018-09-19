Рю де Белорусси. Улицы имени нашей страны есть во многих городах мира

Источник: Google Maps

Оказывается, улицы, названные в честь Беларуси, есть во многих городах мира. При этом речь идет не только о государствах СНГ, где такие наименования естественны, но и о странах дальнего зарубежья.

Как выяснил belmir.by, пользуясь картографическим сервисом Google Maps, улицы, имеющие в своих названиях слова «Беларусь» или «Минск», существуют в США, Великобритании, Италии, Бразилии, Тунисе, Испании, Словакии, ЮАР и ОАЭ.













Применяя лишь несколько европейских языков и ведя поиск практически наугад, мы смогли найти почти два десятка таких наименований. В английском городе Арандел обнаружился даже Belarus Close, что неблагозвучно переводится как Белорусский тупик.







Belarus Street, Danville, California, США. Источник: Google Maps

Google, конечно, мог где-то и ошибиться, но в некоторых случаях на указателях и домах действительно оказались отчетливо видны подтверждающие таблички: «Via Bielorussia», «Belarus Lane», «Ulica Bieloruská»…









Rua Belarus, Manaus, Бразилия. Источник: Google Maps Интересно, что зачастую «наши» улицы соседствуют с улицами, названными в честь других стран. Например, в испанском городе Альмерия рядом с Calle Bielorrusia находятся проспект Европы, улицы Дании, Болгарии, Греции, Австрии, Франции и так далее.









Calle Bielorrusia, Malaga, Испания. Источник: Google Maps









Minsk Avenue, Bognor Regis, Великобритания. Источник: Google Maps