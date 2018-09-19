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Рю де Белорусси. Улицы имени нашей страны есть во многих городах мира

20.09.2018 19:14 — Разное | Партизан  
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Таблички с названиями улиц на английском, словацком, испанском и итальянском языках.

Рю де Белорусси. Улицы имени нашей страны есть во многих городах мира
North Belarus Drive, Marana, Arizona, США. Источник: Google Maps
Источник: Google Maps
Оказывается, улицы, названные в честь Беларуси, есть во многих городах мира. При этом речь идет не только о государствах СНГ, где такие наименования естественны, но и о странах дальнего зарубежья.
Как выяснил belmir.by, пользуясь картографическим сервисом  Google Maps, улицы, имеющие в своих названиях слова «Беларусь» или «Минск», существуют в США, Великобритании, Италии, Бразилии, Тунисе, Испании, Словакии, ЮАР и ОАЭ.



Применяя лишь несколько европейских языков и ведя поиск практически наугад, мы смогли найти почти два десятка таких наименований. В английском городе Арандел обнаружился даже Belarus Close, что неблагозвучно переводится как Белорусский тупик.

 

Belarus Street, Danville, California, США. Источник: Google Maps

Google, конечно, мог где-то и ошибиться, но в некоторых случаях на указателях и домах действительно оказались отчетливо видны подтверждающие таблички: «Via Bielorussia», «Belarus Lane», «Ulica Bieloruská»…


Rua Belarus, Manaus, Бразилия. Источник: Google Maps

 Интересно, что зачастую «наши» улицы соседствуют с улицами, названными в честь других стран. Например, в испанском городе Альмерия рядом с Calle Bielorrusia находятся проспект Европы, улицы Дании, Болгарии, Греции, Австрии, Франции и так далее.



Calle Bielorrusia, Malaga, Испания. Источник: Google Maps



Minsk Avenue, Bognor Regis, Великобритания. Источник: Google Maps


 
Теги: Минск
 
 
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Таблички с названиями улиц на английском, словацком, испанском и итальянском языках.
 
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