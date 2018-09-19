Михаил Захаров поставит бутылку коньяка Дмитрию Шульге, если сборная Беларуси вернется в элиту

Вернуться мы можем сходу. Я думаю, проблем в этом... Они, наверное, будут, но возможности есть. Исполнители, думаю, тоже найдутся. Другой вопрос, что, наверное, у нас есть провал по поколениям — и какое-то время уйдет на то, чтобы вырастить игроков уровня Цыплакова, Антоненко, Костицыных.





Шульге ответил главный тренер "Юности" Михаил Захаров, который сказал, что отдаст коллеге бутылку коньяка, если его прогноз оправдается.

by.tribuna.com. Если наша команда попадет в элиту, я буду очень рад. Даже поставлю бутылку коньяка Шульге, потому что, я думаю, это будет очень трудно сделать. Защитников нет, вратарей нет, нападающих... Я смотрел ровно с 2005 года: за 13 лет не получилось ни одного хорошего хоккеиста, который мог бы попасть в КХЛ. Смотрите, сегодня "Раубичи" — проект хороший. А никто в КХЛ не играет. Ни один, кто играл в Раубичах, в U-20, U-18, не выступает в КХЛ. Был у нас один Воробей, лимитчик. И все. Ни одного нет. Если даже проект существует, они должны работать намного сильнее, чтобы все наши 20 хоккеистов, которые играют в молодежной сборной, выступали в нашей лиге. К сожалению, ни один хоккеист, по сути дела, не играет. Дроздов играет 40 секунд, Литвинов — 4 минуты, — цитирует Захарова









В 2019 году сборная Беларуси сыграет на чемпионате мира в дивизионе IA, который пройдет в Казахстане с 29 апреля по 5 мая. Белорусы будут соперничать с Казахстаном, Словенией, Венгрией, Южной Кореей и Литвой. В элиту выйдут две лучшие команды.



