Удача: председатель Светлогорского райсовета депутатов выиграла Geely Atlas

сообщает progomel.by Два обаятельных и талантливых джентльмена – артисты популярной группы Litesound братья Дмитрий и Владимир Карякины – галантно “открыли” двери нового внедорожника для Людмилы Величко из города Светлогорска Гомельской области, которая работает председателем районного Совета депутатов,progomel.by





“Что случилось?” – поинтересовалась Людмила Филипповна, когда ей дозвонились в прямом эфире. А узнав, что новости самые радостные, поделилась: “Совсем недавно у меня был день рождения! Всё, как во сне, мечтала об автомобиле, у меня машины нет, и выиграла её!”













Отметим, что в нынешнем розыгрыше в качестве призов были представлены автомобили «отечественной» марки – Geely Atlas. Судя по тому, что название не фигурирует ни в тексте пресс-релиза, ни на видео, а шильдики на фото старательно прикрыты, рекламные контракты заключены не были.





Напомним, ранее участникам игры доставались внедорожники и паркетники марок «Ниссан Кашкай», «Ниссан Жук» и «Хендэ Крета».





Депутат Совета осуществляет свои полномочия без отрыва от трудовой (служебной) деятельности, кроме председателя Совета, и пользуется соответствующими гарантиями, предусмотренными настоящим Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь. Председатель Совета осуществляет свои полномочия на профессиональной основе.



