ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Удача: председатель Светлогорского райсовета депутатов выиграла Geely Atlas

20.09.2018 18:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В 86-м туре рекламной игры «Удача в придачу» повезло топ-чиновнице из Светлогорска. Об этом сообщили в пресс-службе торговой сети.

Два обаятельных и талантливых джентльмена – артисты популярной группы Litesound братья Дмитрий и Владимир Карякины – галантно “открыли” двери нового внедорожника для Людмилы Величко из города Светлогорска Гомельской области, которая работает председателем районного Совета депутатов, сообщает progomel.by

“Что случилось?” – поинтересовалась Людмила Филипповна, когда ей дозвонились в прямом эфире. А узнав, что новости самые радостные, поделилась: “Совсем недавно у меня был день рождения! Всё, как во сне, мечтала об автомобиле, у меня машины нет, и выиграла её!”



Отметим, что в нынешнем розыгрыше в качестве призов были представлены автомобили «отечественной» марки – Geely Atlas. Судя по тому, что название не фигурирует ни в тексте пресс-релиза, ни на видео, а шильдики на фото старательно прикрыты, рекламные контракты заключены не были.

Напомним, ранее участникам игры доставались внедорожники и паркетники марок «Ниссан Кашкай», «Ниссан Жук» и «Хендэ Крета».

Депутат Совета осуществляет свои полномочия без отрыва от трудовой (служебной) деятельности, кроме председателя Совета, и пользуется соответствующими гарантиями, предусмотренными настоящим Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь. Председатель Совета осуществляет свои полномочия на профессиональной основе.


 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 86-м туре рекламной игры «Удача в придачу» повезло топ-чиновнице из Светлогорска. Об этом сообщили в пресс-службе торговой сети.
 
Новости дня
Новости разные
 
Самый дорогой в мире дом оценили в 446 миллионов долларов: здание маленькое, участок - 15 соток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика