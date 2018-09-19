Вместо Лукашенко показали его вертолет в небе. Что это было?









Фото пресс-службы главы государства





пишет gazetaby.com Да и рассказ о его полете был весьма обтекаем. Глава государства «наблюдал» за полевыми работами в южных районах Минской области и в Гомельской области. При этом не сообщалось, чтобы он дал какие-то поручения или указания. Самого Александра Лукашенко не показали,gazetaby.com Да и рассказ о его полете был весьма обтекаем. Глава государства «наблюдал» за полевыми работами в южных районах Минской области и в Гомельской области. При этом не сообщалось, чтобы он дал какие-то поручения или указания.





Чтобы хоть как-то разнообразить отсутствие информации, телеканал ОНТ продемонстрировал кадры с говорящим Александром Лукашенко за июль и август.





Что это было? Остается только догадываться. Глава государства и в предыдущие годы наблюдал за уборкой урожая с вертолета, но тогда хотя бы показывали, как Лукашенко ведет контроль, смотря в окно.





Если ли смысл в таких полетах? Глава Беларуси несколько лет назад уверял, что сверху все прекрасно видно: «Мы были недавно с Путиным в Калининграде, мы летели на вертолете, я смотрю – вы же не пашете землю! Эти земли когда-то были самыми лучшими в Советском союзе, процветающий был край. Вы ж ничего не пашете. Я Владимиру Владимировичу: слушай, отдай эти и эти земли».





Возможно, считается, что руководители на местах будут усерднее убирать поля, если будут знать, что Лукашенко проконтролирует процесс на вертолете. Но в таком случае президентский борт выполняет странную роль пугала. И присутствует ли на нем сам глава государства, не так уж и важно.



