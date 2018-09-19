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Президентский борт выполняет странную роль пугала
Пресс-служба главы государства и госСМИ очень коротко сообщили, что 19 сентября Александр Лукашенко проинспектировал ход уборочной кампании с воздуха. В доказательство были продемонстрированы кадры с президентским вертолетом в небе.
Вместо Лукашенко показали его вертолет в небе. Что это было?
Фото пресс-службы главы государства
Самого Александра Лукашенко не показали,
Чтобы хоть как-то разнообразить отсутствие информации, телеканал ОНТ продемонстрировал кадры с говорящим Александром Лукашенко за июль и август.
Что это было? Остается только догадываться. Глава государства и в предыдущие годы наблюдал за уборкой урожая с вертолета, но тогда хотя бы показывали, как Лукашенко ведет контроль, смотря в окно.
Если ли смысл в таких полетах? Глава Беларуси несколько лет назад уверял, что сверху все прекрасно видно: «Мы были недавно с Путиным в Калининграде, мы летели на вертолете, я смотрю – вы же не пашете землю! Эти земли когда-то были самыми лучшими в Советском союзе, процветающий был край. Вы ж ничего не пашете. Я Владимиру Владимировичу: слушай, отдай эти и эти земли».
Возможно, считается, что руководители на местах будут усерднее убирать поля, если будут знать, что Лукашенко проконтролирует процесс на вертолете. Но в таком случае президентский борт выполняет странную роль пугала. И присутствует ли на нем сам глава государства, не так уж и важно.
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Пресс-служба главы государства и госСМИ очень коротко сообщили, что 19 сентября Александр Лукашенко проинспектировал ход уборочной кампании с воздуха. В...
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