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Президентский борт выполняет странную роль пугала

20.09.2018 18:27 — Разное | Партизан  
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Пресс-служба главы государства и госСМИ очень коротко сообщили, что 19 сентября Александр Лукашенко проинспектировал ход уборочной кампании с воздуха. В доказательство были продемонстрированы кадры с президентским вертолетом в небе.
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Вместо Лукашенко показали его вертолет в небе. Что это было?


Фото пресс-службы главы государства

Самого Александра Лукашенко не показали, пишет gazetaby.com Да и рассказ о его полете был весьма обтекаем. Глава государства «наблюдал» за полевыми работами в южных районах Минской области и в Гомельской области. При этом не сообщалось, чтобы он дал какие-то поручения или указания.

Чтобы хоть как-то разнообразить отсутствие информации, телеканал ОНТ продемонстрировал кадры с говорящим Александром Лукашенко за июль и август.

Что это было? Остается только догадываться. Глава государства и в предыдущие годы наблюдал за уборкой урожая с вертолета, но тогда хотя бы показывали, как Лукашенко ведет контроль, смотря в окно.

Если ли смысл в таких полетах? Глава Беларуси несколько лет назад уверял, что сверху все прекрасно видно: «Мы были недавно с Путиным в Калининграде, мы летели на вертолете, я смотрю – вы же не пашете землю! Эти земли когда-то были самыми лучшими в Советском союзе, процветающий был край. Вы ж ничего не пашете. Я Владимиру Владимировичу: слушай, отдай эти и эти земли».

Возможно, считается, что руководители на местах будут усерднее убирать поля, если будут знать, что Лукашенко проконтролирует процесс на вертолете. Но в таком случае президентский борт выполняет странную роль пугала. И присутствует ли на нем сам глава государства, не так уж и важно.


 
 
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Пресс-служба главы государства и госСМИ очень коротко сообщили, что 19 сентября Александр Лукашенко проинспектировал ход уборочной кампании с воздуха. В...
 
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