ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанам, которые едут на велосипеде на работу, подарят фрукты

20.09.2018 20:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Утром 21 сентября людям, которые выбрали для поездок на работу или учебу велосипед, будут дарить фрукты. Волонтеры Минского велосипедного общества будут поощрять велосипедистов в пяти точках столицы.


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Угощение за выбор экологичного транспорта можно будет получить с 7.15 до 10.30 по следующим адресам:

  1. Около стелы «Минск — город-герой» (пересечение проспекта Машерова и проспекта Победителей);
  2. Около входа в Ботанический сад (пр. Независимости);
  3. На проспекте Пушкина (до остановки Чигладзе, напротив дома по адресу пр. Пушкина, 85).
  4. Около Белорусского государственного академического музыкального театра (ул. Мясникова, 44).
  5. Напротив универмага «Беларусь» (пр. Партизанский, 54).

— Это одна из самых любимых осенних акций как для волонтеров, так и для участников, — рассказывает директор Минского велосипедного общества Анастасия Янчевская. — Она направлена на популяризацию велосипеда как транспорта в любое время года, несмотря на погоду.

По словам представительницы Минского велосипедного общества, многие люди, которые впервые пробуют поехать на работу на велосипеде из-за акции, и в дальнейшем начинают использовать его для поездок по делам, а не только для отдыха.

Мероприятие пройдет в Минске уже в четвертый раз. Акция является одним из мероприятий Европейской недели мобильности, которая проходит во всем мире с 16 по 22 сентября. Мероприятие организовано Минским велосипедным обществом и Центром экологических решений при поддержке Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Акция поддержана Европейским союзом в рамках проекта «Городское велодвижение в Беларуси».

Читайте также
«Кате годик, Насте три». Семья из Минска на велосипеде два месяца путешествовала по Европе
Минчанка месяц бегала, ездила на велосипеде и прыгала на скакалке — и объясняет, почему не похудела
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 106
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 21 сентября людям, которые выбрали для поездок на работу или учебу велосипед, будут дарить фрукты.
 
Новости дня
Новости разные
 
velcom объявил о росте тарифов на фиксированную связь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика