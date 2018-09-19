Минчанам, которые едут на велосипеде на работу, подарят фрукты

Утром 21 сентября людям, которые выбрали для поездок на работу или учебу велосипед, будут дарить фрукты. Волонтеры Минского велосипедного общества будут поощрять велосипедистов в пяти точках столицы.



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Угощение за выбор экологичного транспорта можно будет получить с 7.15 до 10.30 по следующим адресам: Около стелы « Минск — город-герой» (пересечение проспекта Машерова и проспекта Победителей); Около входа в Ботанический сад (пр. Независимости); На проспекте Пушкина (до остановки Чигладзе, напротив дома по адресу пр. Пушкина, 85). Около Белорусского государственного академического музыкального театра (ул. Мясникова, 44). Напротив универмага «Беларусь» (пр. Партизанский, 54).

— Это одна из самых любимых осенних акций как для волонтеров, так и для участников, — рассказывает директор Минского велосипедного общества Анастасия Янчевская. — Она направлена на популяризацию велосипеда как транспорта в любое время года, несмотря на погоду.

По словам представительницы Минского велосипедного общества, многие люди, которые впервые пробуют поехать на работу на велосипеде из-за акции, и в дальнейшем начинают использовать его для поездок по делам, а не только для отдыха.

Мероприятие пройдет в Минске уже в четвертый раз. Акция является одним из мероприятий Европейской недели мобильности, которая проходит во всем мире с 16 по 22 сентября. Мероприятие организовано Минским велосипедным обществом и Центром экологических решений при поддержке Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Акция поддержана Европейским союзом в рамках проекта «Городское велодвижение в Беларуси».