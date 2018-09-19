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Почему девочки выбирают хоккей на траве, и какие перспективы у этого вида спорта в Беларуси?

20.09.2018 20:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Три новые площадки для хоккея на траве построят в Беларуси до конца 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Почему девочки выбирают хоккей на траве, и какие перспективы у этого вида спорта в Беларуси?

Вид спорта для нас не новый. А результаты в последнее время – не перестают радовать. Женская национальная сборная занимает третье место в международном рейтинге хоккея на траве в закрытых помещениях. Смену им готовят в 10-ти детско-юношеских школах страны. При непосредственном участии главного спонсора – «Белкоопсоюза».

Почему девочки выбирают хоккей на траве, и какие перспективы у этого вида спорта в Беларуси?

Мария Никитина для этих девчонок самая настоящая «легенда № 17». Бронзовый призер Европы и мира по индорхоккею – выпускница оршанской спортивной школы «Темп». Школа по праву считается одной из лучших в стране в хоккее на траве.

Почему девочки выбирают хоккей на траве, и какие перспективы у этого вида спорта в Беларуси?

Почему девочки выбирают хоккей на траве, и какие перспективы у этого вида спорта в Беларуси?

Ирина Еременко, инструктор-методист СДЮШОР «Темп»:
Наши учащиеся входят в тройку сильнейших Республики Беларусь на олимпийских днях молодежи. В составе Национальной сборной 13 человек: 7 учащихся, 6 воспитанников. Воспитанники играют за ведущие клубы Республики Беларусь.

Почему девочки выбирают хоккей на траве, и какие перспективы у этого вида спорта в Беларуси?

В оршанской спорт-школе занимается 87 мальчишек и девчонок. Сильный тренерский состав. Но, если бы не достойные условия, стать лучшими было бы трудно. В «Белкоопсоюзе» уверены: чтобы вырастить победителя, силы и средства нужно вкладывать в начинающего спортсмена.

Почему девочки выбирают хоккей на траве, и какие перспективы у этого вида спорта в Беларуси?

Дарья Загорельская, воспитанник СДЮШОР «Темп»:
Если заниматься хоккеем постоянно, добросовестно посещать тренировки, то есть большие возможности попасть в команду хорошую, высокого уровня.

Почему девочки выбирают хоккей на траве, и какие перспективы у этого вида спорта в Беларуси?

В Беларуси – 10 детско-юношеских спортивных школ, где занимаются хоккеем на траве. Только 4 – в областных центрах, остальные – в небольших городах. И каждая из них ощущает поддержку от главного спонсора этого вида спорта – «Белкоопсоюза».

Почему девочки выбирают хоккей на траве, и какие перспективы у этого вида спорта в Беларуси?

Почему девочки выбирают хоккей на траве, и какие перспективы у этого вида спорта в Беларуси?
Александр Новик, директор Белорусской федерации хоккея на траве:
В нашей стране благодаря поддержке государства, благодаря поддержке «Белкоопсоюза», благодаря поддержке Министерства спорта этот вид спорта на сегодняшний день имеет очень хорошее развитие, хороший прогресс.

Почему девочки выбирают хоккей на траве, и какие перспективы у этого вида спорта в Беларуси?

Виталий Сызранцев, управляющий делами Белкоопсоюза:
«Белкоопсоюз» уже не первый год является спонсором Белорусской Федерации хоккея на траве. За это время многое сделано и в плане материально-технической базы. Помощь не только деньгами, но и в организационных мероприятиях.

Почему девочки выбирают хоккей на траве, и какие перспективы у этого вида спорта в Беларуси?

Женская национальная команда занимает призовые места в международном рейтинге хоккея на траве и 3-е – в закрытых помещениях – индорхоккее. Достойная смена подрастает и в Орше. Сегодня подарки – клюшки и мячи – воспитанникам «Темпа» передали от Европейской федерации.
 

 
 
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Новости Беларуси. Три новые площадки для хоккея на траве построят в Беларуси до конца 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Вид спорта для нас не...
 
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