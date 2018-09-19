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YouTube заблокировал официальный канал Versus Battle
Сервис YouTube заблокировал канал «Версуса». Причина — многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение.
Все видеозаписи, которые были размещены на канале, сейчас недоступны. По
У самого популярного рэп-баттла в мире, который был опубликован на канале в 2015 году, было более 44 миллионов просмотров (состязание Оксимирона и Johnyboy).
Радио «Говорит Москва»
Versus Battle — одна из наиболее популярных площадок баттл-рэпа в России. Она существует с 2013 года.
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Напомним, 15 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал
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Александр Тимарцев не стал объяснять причины блокировки канала, сославшись на занятость.
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