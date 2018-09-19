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YouTube заблокировал официальный канал Versus Battle

20.09.2018 19:53 — Разное | Tut.by  
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Сервис YouTube заблокировал канал «Версуса». Причина — многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение.


Скриншот баттла Оксимирона и Гнойного

Все видеозаписи, которые были размещены на канале, сейчас недоступны. По данным телеграм-канала Varlamov News, на канал Versus Battle были подписаны 4,3 млн пользователей.

У самого популярного рэп-баттла в мире, который был опубликован на канале в 2015 году, было более 44 миллионов просмотров (состязание Оксимирона и Johnyboy).

Радио «Говорит Москва» пишет, что организатор рэп-баттлов «Версус» Александр Тимарцев, известный как Ресторатор, ответил на звонок журналистов, но не стал объяснять причины блокировки канала, сославшись на занятость.

Versus Battle — одна из наиболее популярных площадок баттл-рэпа в России. Она существует с 2013 года.

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Напомним, 15 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника есть возможность получить парный билет на матч БАТЭ с греческим ПАОКом (4 октября, 22.00). Счастливчику достанутся билеты бесплатно. Победитель будет объявлен 21 сентября.



Читать полностью: https://afisha.tut.by/news/anews/608700.html

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Тимарцев не стал объяснять причины блокировки канала, сославшись на занятость.
 
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