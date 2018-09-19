YouTube заблокировал официальный канал Versus Battle

Сервис YouTube заблокировал канал «Версуса». Причина — многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение.



Скриншот баттла Оксимирона и Гнойного

Все видеозаписи, которые были размещены на канале, сейчас недоступны. По данным телеграм-канала Varlamov News, на канал Versus Battle были подписаны 4,3 млн пользователей.

У самого популярного рэп-баттла в мире, который был опубликован на канале в 2015 году, было более 44 миллионов просмотров (состязание Оксимирона и Johnyboy).

Радио «Говорит Москва» пишет , что организатор рэп-баттлов «Версус» Александр Тимарцев, известный как Ресторатор, ответил на звонок журналистов, но не стал объяснять причины блокировки канала, сославшись на занятость.

Versus Battle — одна из наиболее популярных площадок баттл-рэпа в России. Она существует с 2013 года.

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