На следующей неделе в Слуцке начнётся суд по делу об убийстве двухлетней девочки

24 сентября в Слуцке начнётся рассмотрение дела об убийстве двухлетней девочки, в качестве обвиняемых проходят мать и её сожитель. Об этом на своей странице в Facebook сообщила помощник председателя Минского областного суда Юлия Корзун.

Действия 26-летнего мужчины квалифицированы сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса — ч. 1 ст. 14 п.п. 1, 2, 6, 13; ч. 2 ст. 139, п.п. 2, 6, 13; ч. 2 ст. 139 — убийство заведомо малолетнего с особой жестокостью, покушение на убийство двух заведомо малолетних лиц из хулиганских побуждений. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до смертной казни.

Мать девочки проходит по ч. 2 ст. 159 УК РБ «Оставление в опасности», мера пресечения в отношении неё не избиралась. В июне суд лишил женщину родительских прав в отношении оставшихся четверых детей.

Напомним, вечером 29 января выбывшими на вызов медиками была обнаружена двухлетняя девочка со следами побоев, проведённые реанимационные мероприятия не спасли ребёнка. В качестве подозреваемых изначально проходили 27-летняя многодетная мать и её сожитель, однако спустя несколько месяцев женщину отпустили из-под стражи под подписку о невыезде. Дело расследовали в Центральном аппарате Следственного комитета, было проведено более 30 экспертиз, в качестве свидетелей допрошены более 100 человек.

«По данным следствия, 26-летний сожитель матери погибшей, неадекватно реагируя на особенности детского поведения, из хулиганских побуждений нанес по различным частям тела девочки, в том числе в область жизненно-важных органов, не менее 190 ударов, а ее пятилетнему брату – не менее 50», — заключили в Следственном комитете.



Slutsk-Gorod.by