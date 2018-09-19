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На следующей неделе в Слуцке начнётся суд по делу об убийстве двухлетней девочки
20.09.2018 — Разное | Слуцк Город
24 сентября в Слуцке начнётся рассмотрение дела об убийстве двухлетней девочки, в качестве обвиняемых проходят мать и её сожитель. Об этом на своей странице в Facebook
Действия 26-летнего мужчины квалифицированы сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса — ч. 1 ст. 14 п.п. 1, 2, 6, 13; ч. 2 ст. 139, п.п. 2, 6, 13; ч. 2 ст. 139 — убийство заведомо малолетнего с особой жестокостью, покушение на убийство двух заведомо малолетних лиц из хулиганских побуждений. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до смертной казни.
Мать девочки проходит по ч. 2 ст. 159 УК РБ «Оставление в опасности», мера пресечения в отношении неё не избиралась. В июне суд
«По данным следствия, 26-летний сожитель матери погибшей, неадекватно реагируя на особенности детского поведения, из хулиганских побуждений нанес по различным частям тела девочки, в том числе в область жизненно-важных органов, не менее 190 ударов, а ее пятилетнему брату – не менее 50», —
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24 сентября в Слуцке начнётся рассмотрение дела об убийстве двухлетней девочки, в качестве обвиняемых проходят мать ребёнка и её сожитель.
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