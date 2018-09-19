Битва Витебска против Бреста и другие матчи 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу

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21 сентября начнется 22-й тур чемпионата Беларуси по футболу , гвоздем которого станет матч в Витебске, куда в гости к местному клубу приедет брестское «Динамо».

Брест ждут впереди очень важные матчи, ведь на кону Лига Европы в будущем году. В чемпионате команде нельзя терять очки, чтобы сохранить хотя бы математические шансы на четвертое место. А 26 сентября их ждет матч 1/8 Кубка Беларуси против грозного «Шахтера».

Брестчане после ухода Милевского нащупали новые игровые связи, раскрывает свой потенциал украинский форвард Алексей Хобленко . Матч против жодинского «Торпедо» показал, что команда на верном пути. Вот только хватит ли сил, запала, везения?



Северяне пока показывают завидный ход и располагаются на чистом втором месте. Фото: ФК «Витебск»

«Витебск», в свою очередь, также решает еврокубковые задачи на будущий год и ведет реальную борьбу за серебряные награды национального первенства. Команда Ясинского хорошо играет при своих болельщиках, которые стали ходить на стадион. О северянах больше заговорили в СМИ, клуб активизировался в соцсетях.

Возможно, матч против динамовцев из Бреста посетит рекордное количество зрителей. Клуб даже снял промо-ролик к предстоящей игре, зазывая публику на арену.

Правда, накануне пришла неприятная новость для «Витебска». Бразильский нападающий Бруно Фурлан, удаленный в матче 21-го тура за удар соперника рукой после остановки игры, дисквалифицирован на четыре игры. Клуб намерен ходатайствовать перед АБФФ об отсрочке исполнения наказания футболисту, но Бруно в любом случае пропустит матч против брестского «Динамо».

Другие лидеры чемпионата проведут свои матчи с не очень рейтинговыми соперниками. А начнется тур в Могилеве 21 сентября, где местный «Днепр» попробует набрать очки, чтобы отодвинуться от зоны вылета.

Все матчи в прямом эфире можно будет смотреть на VOKA.TV .

«Днепр» — ФК «Смолевичи». 19.00.



22 сентября пройдут сразу четыре матча:

«Ислочь» — «Шахтер». 14.00;



ФК «Слуцк» — ФК «Минск». 16.00;



ФК «Витебск» — «Динамо» (Брест). 18.00;



«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Гомель». 19.45.

23 сентября пройдет один матч в Минске:

«Динамо» (Минск) — «Луч». 19.45.



Завершится тур 24 сентября играми в столице и в поселке Городея:

«Торпедо» (Минск) — БАТЭ. 17.00;



ФК «Городея» — «Неман». 19.00.



Положение в чемпионате перед 22-м туром:

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