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Битва Витебска против Бреста и другие матчи 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу
21 сентября начнется 22-й тур
Брест ждут впереди очень важные матчи, ведь на кону Лига Европы в будущем году. В чемпионате команде нельзя терять очки, чтобы сохранить хотя бы математические шансы на четвертое место. А 26 сентября их ждет матч 1/8 Кубка Беларуси против грозного «Шахтера».
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«Витебск», в свою очередь, также решает еврокубковые задачи на будущий год и ведет реальную борьбу за серебряные награды национального первенства. Команда Ясинского хорошо играет при своих болельщиках, которые стали ходить на стадион. О северянах больше заговорили в СМИ, клуб активизировался в соцсетях.
Возможно, матч против динамовцев из Бреста посетит рекордное количество зрителей. Клуб даже снял промо-ролик к предстоящей игре, зазывая публику на арену.
Правда, накануне пришла неприятная новость для «Витебска». Бразильский нападающий Бруно Фурлан, удаленный в матче 21-го тура за удар соперника рукой после остановки игры, дисквалифицирован на четыре игры. Клуб намерен ходатайствовать перед АБФФ об отсрочке исполнения наказания футболисту, но Бруно в любом случае пропустит матч против брестского «Динамо».
Другие лидеры чемпионата проведут свои матчи с не очень рейтинговыми соперниками. А начнется тур в Могилеве 21 сентября, где местный «Днепр» попробует набрать очки, чтобы отодвинуться от зоны вылета.
Все матчи в прямом эфире можно будет смотреть на
«Днепр» — ФК «Смолевичи». 19.00.
22 сентября пройдут сразу четыре матча:
ФК «Слуцк» — ФК «Минск». 16.00;
ФК «Витебск» — «Динамо» (Брест). 18.00;
«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Гомель». 19.45.
23 сентября пройдет один матч в Минске:
«Динамо» (Минск) — «Луч». 19.45.
Завершится тур 24 сентября играми в столице и в поселке Городея:
«Торпедо» (Минск) — БАТЭ. 17.00;
ФК «Городея» — «Неман». 19.00.
Положение в чемпионате перед 22-м туром:
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Хитом тура станет матч в Витебске.
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