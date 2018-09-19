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Битва Витебска против Бреста и другие матчи 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу

20.09.2018 21:00 — Разное | Tut.by  
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21 сентября начнется 22-й тур чемпионата Беларуси по футболу, гвоздем которого станет матч в Витебске, куда в гости к местному клубу приедет брестское «Динамо».

Брест ждут впереди очень важные матчи, ведь на кону Лига Европы в будущем году. В чемпионате команде нельзя терять очки, чтобы сохранить хотя бы математические шансы на четвертое место. А 26 сентября их ждет матч 1/8 Кубка Беларуси против грозного «Шахтера».

Брестчане после ухода Милевского нащупали новые игровые связи, раскрывает свой потенциал украинский форвард Алексей Хобленко. Матч против жодинского «Торпедо» показал, что команда на верном пути. Вот только хватит ли сил, запала, везения?


Северяне пока показывают завидный ход и располагаются на чистом втором месте. Фото: ФК «Витебск»

«Витебск», в свою очередь, также решает еврокубковые задачи на будущий год и ведет реальную борьбу за серебряные награды национального первенства. Команда Ясинского хорошо играет при своих болельщиках, которые стали ходить на стадион. О северянах больше заговорили в СМИ, клуб активизировался в соцсетях.

Возможно, матч против динамовцев из Бреста посетит рекордное количество зрителей. Клуб даже снял промо-ролик к предстоящей игре, зазывая публику на арену.

Правда, накануне пришла неприятная новость для «Витебска». Бразильский нападающий Бруно Фурлан, удаленный в матче 21-го тура за удар соперника рукой после остановки игры, дисквалифицирован на четыре игры. Клуб намерен ходатайствовать перед АБФФ об отсрочке исполнения наказания футболисту, но Бруно в любом случае пропустит матч против брестского «Динамо».

Другие лидеры чемпионата проведут свои матчи с не очень рейтинговыми соперниками. А начнется тур в Могилеве 21 сентября, где местный «Днепр» попробует набрать очки, чтобы отодвинуться от зоны вылета.

Все матчи в прямом эфире можно будет смотреть на VOKA.TV.

«Днепр» — ФК «Смолевичи». 19.00.

22 сентября пройдут сразу четыре матча:

«Ислочь» — «Шахтер». 14.00;

ФК «Слуцк» — ФК «Минск». 16.00;

ФК «Витебск» — «Динамо» (Брест). 18.00;

«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Гомель». 19.45.

23 сентября пройдет один матч в Минске:

«Динамо» (Минск) — «Луч». 19.45.

Завершится тур 24 сентября играми в столице и в поселке Городея:

«Торпедо» (Минск) — БАТЭ. 17.00;

ФК «Городея» — «Неман». 19.00.

Положение в чемпионате перед 22-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 20 16 3 1 35 12 51
2 ФК Витебск 20 13 5 2 35 12 44
3 Шахтер 20 12 6 2 28 10 42
4 Динамо (Минск) 20 12 6 2 22 9 42
5 ФК Слуцк 21 11 3 7 25 16 36
6 Динамо (Брест) 20 8 8 4 33 23 32
7 Неман 21 9 5 7 24 22 32
8 Торпедо-БелАЗ 20 9 4 7 19 16 31
9 ФК Гомель 21 7 5 9 14 22 26
10 ФК Городея 21 5 6 10 16 24 21
11 ФК Смолевичи 21 4 6 11 16 25 18
12 ФК Минск 21 3 8 10 20 27 17
13 Ислочь 21 3 8 10 10 26 17
14 Луч 21 3 6 12 16 33 15
15 Днепр 21 2 7 12 11 29 13
16 Торпедо (Минск) 21 2 6 13 11 29 12

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Теги: Новости, Брест
 
 
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