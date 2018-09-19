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В рамках ЕДИ информационно-пропагандистские группы райисполкома сегодня провели встречи в трудовых коллективах организаций

20.09.2018 — Разное | Ивьевский край  
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В рамках единого дня информирования населения информационно-пропагандистские группы райисполкома сегодня провели встречи в трудовых коллективах организаций. Посетила регион и областная группа.

Перед жителями городского поселка Юратишки выступила заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкомаТатьяна Александровна Лидяева.

В рамках ЕДИ информационно-пропагандистские группы райисполкома сегодня провели встречи в трудовых коллективах организаций

В диалоге с местным населением принимала участие заместитель председателя Ивьевского райисполкома Лидия Войтеховна Носуль.

В рамках ЕДИ информационно-пропагандистские группы райисполкома сегодня провели встречи в трудовых коллективах организаций

По теме ЕДИ – «Основные направления развития и совершенствования системы жилищно-коммунального хозяйства» -  выступил директор Ивьевского РУП ЖКХ Александр Александрович Шляхотка. 

Заместитель начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению Ивьевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Васильевич Карасев   поднял актуальную проблему пожарной безопасности в осенне-зимний период и рекомендовал присутствующим самостоятельно ознакомиться с информацией по предупреждению пожаров на сайте МЧС Беларуси 112.by

Лидия Войтеховна  Носуль напомнила слушателям о том, что продолжается деятельность комиссии по координации работы по содействию занятости населения 

Ивьевского района (т.2-62-70,  2-14-24).

В рамках ЕДИ информационно-пропагандистские группы райисполкома сегодня провели встречи в трудовых коллективах организаций

В рамках ЕДИ информационно-пропагандистские группы райисполкома сегодня провели встречи в трудовых коллективах организаций
Надо отметить, что с целью информирования населения Ивьевщины на ЕДИ была вынесена дополнительно еще одна очень важная тема –  демографическая ситуация за прошедший период текущего года. Как отметила на встрече с коллективом районного центра гигиены и эпидемиологии главный врач УЗ «Ивьевская ЦРБ» Лилия Францевна Горбач, очень важно, чтобы как можно больше людей поняли важность систематических медицинских осмотров, целью которых является раннее диагностирование различного рода заболеваний. Медики также напоминают, что лучшей профилактикой для сохранения здоровья является бережное отношение к нему, отказ от всевозможных вредных привычек.

Единый день информирования – это еще одна возможность для диалога районных властей и представителей различных служб и ведомств с населением. Задаваемые вопросы не остаются без ответов.

Фото С. Зенкевича.

    

 
 
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В рамках единого дня информирования населения информационно-пропагандистские группы райисполкома сегодня провели встречи в трудовых коллективах...
 
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