ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ивьевском райисполкоме прошла выездная коллегия Комитета государственного контроля Гродненской области

20.09.2018 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

На выездном заседании коллегии Комитета государственного контроля Гродненской области сегодня подвели итоги плановой комплексной проверки Ивьевского района.

В Ивьевском райисполкоме прошла выездная коллегия Комитета государственного контроля Гродненской области

Как подчеркнул председатель КГК области Анатолий Андреевич Дорожко, серьезных нарушений норм и требований законодательства выявлено не было. Однако отмечается невыполнение ряда прогнозных показателей социально-экономического развития района по итогам  работы за прошедший период текущего года. Выявлен ряд недостатков в работе отраслей здравоохранения, образования, в торговом обслуживании населения. Нарушается график вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости коммунальной формы собственности. В ходе мониторинга представителями КГК обнаружены нарушения норм природопользования и земельного законодательства.

В Ивьевском райисполкоме прошла выездная коллегия Комитета государственного контроля Гродненской области

Отдельное внимание на коллегии уделено вопросу обеспечения пожарной безопасности населения в связи с ростом пожаров и гибелью людей на них в 2018-м году на территории Ивьевского района.

В ходе обсуждения материалов плановой комплексной проверки района заслушаны заместители председателя райисполкома по курируемым сферам, руководители ряда районных организаций и вышестоящих структур, принято постановление.

Фото С.Зенкевича.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выездном заседании коллегии Комитета государственного контроля Гродненской области сегодня подвели итоги плановой комплексной проверки Ивьевского...
 
Новости дня
Новости разные
 
На следующей неделе в Слуцке начнётся суд по делу об убийстве двухлетней девочки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика