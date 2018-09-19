В Ивьевском райисполкоме прошла выездная коллегия Комитета государственного контроля Гродненской области

На выездном заседании коллегии Комитета государственного контроля Гродненской области сегодня подвели итоги плановой комплексной проверки Ивьевского района.

Как подчеркнул председатель КГК области Анатолий Андреевич Дорожко, серьезных нарушений норм и требований законодательства выявлено не было. Однако отмечается невыполнение ряда прогнозных показателей социально-экономического развития района по итогам работы за прошедший период текущего года. Выявлен ряд недостатков в работе отраслей здравоохранения, образования, в торговом обслуживании населения. Нарушается график вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости коммунальной формы собственности. В ходе мониторинга представителями КГК обнаружены нарушения норм природопользования и земельного законодательства.

Отдельное внимание на коллегии уделено вопросу обеспечения пожарной безопасности населения в связи с ростом пожаров и гибелью людей на них в 2018-м году на территории Ивьевского района.

В ходе обсуждения материалов плановой комплексной проверки района заслушаны заместители председателя райисполкома по курируемым сферам, руководители ряда районных организаций и вышестоящих структур, принято постановление.

Фото С.Зенкевича.