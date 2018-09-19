Видеофакт: как Лукашенко встретили в Сочи

Как информирует пресс-служба главы государства, в аэропорту в Сочи Лукашенко встречали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр города Анатолий Пахомов.

На 21 сентября,Еврорадио, запланирована встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Сначала они поговорят в формате "один на один", а затем пройдут переговоры с участием членов правительств. Помимо вопросов экономики, речь пойдет о "союзной и интеграционной тематике".