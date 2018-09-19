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Видеофакт: как Лукашенко встретили в Сочи
В четверг Александр Лукашенко прилетел в Сочи. Его рабочий визит в Россию продлится два дня.
Как информирует пресс-служба главы государства, в аэропорту в Сочи Лукашенко встречали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр города Анатолий Пахомов.
На 21 сентября,
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В четверг Александр Лукашенко прилетел в Сочи. Его рабочий визит в Россию продлится два дня.
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