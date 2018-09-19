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Майк Тайсон купил апартаменты в Ташкенте
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон стал владельцем недвижимости в новом многоквартирном жилом комплексе Gardens Residence в международном деловом центре (МДЦ) Tashkent City в столице Узбекистана.
Известный спортсмен приобрел апартаменты в здании, которое будет введено в эксплуатацию в конце 2019 — начале 2020 года. В настоящее время застройщик предлагает всем желающим приобрести жилплощадь в том же здании, где владельцем недвижимости стал боксер, сообщает Trend.
Согласно информации, все, кто желает стать соседом Майка Тайсона, могут обратиться в офис продаж компании, открытие которого состоялось накануне. Как сообщили в МДЦ, Gardens Residence состоит из 9 домов премиум класса, где расположатся 1138 квартир, площадью от 44 до 260 квадратных метров. В проектировании и возведении комплекса задействовано британское бюро архитекторов ARUP, турецкая компания по проектированию Özguven и сингапурская консалтинговая компания Maven. Контролем качества выполняемых строительных работ занимается турецкая компания PMO Management & Consultancy.
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон стал владельцем недвижимости в новом многоквартирном жилом комплексе Gardens Residence в международном...
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