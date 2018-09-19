ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Майк Тайсон купил апартаменты в Ташкенте

20.09.2018 20:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон стал владельцем недвижимости в новом многоквартирном жилом комплексе Gardens Residence в международном деловом центре (МДЦ) Tashkent City в столице Узбекистана.

 Известный спортсмен приобрел апартаменты в здании, которое будет введено в эксплуатацию в конце 2019 — начале 2020 года. В настоящее время застройщик предлагает всем желающим приобрести жилплощадь в том же здании, где владельцем недвижимости стал боксер, сообщает Trend. 


Согласно информации, все, кто желает стать соседом Майка Тайсона, могут обратиться в офис продаж компании, открытие которого состоялось накануне. Как сообщили в МДЦ, Gardens Residence состоит из 9 домов премиум класса, где расположатся 1138 квартир, площадью от 44 до 260 квадратных метров. В проектировании и возведении комплекса задействовано британское бюро архитекторов ARUP, турецкая компания по проектированию Özguven и сингапурская консалтинговая компания Maven. Контролем качества выполняемых строительных работ занимается турецкая компания PMO Management & Consultancy. 


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон стал владельцем недвижимости в новом многоквартирном жилом комплексе Gardens Residence в международном...
 
Новости дня
Новости разные
 
За опубликованную в фейсбуке шутку в адрес президента Польши сотрудника Белсата уволили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика