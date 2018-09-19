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За опубликованную в фейсбуке шутку в адрес президента Польши сотрудника Белсата уволили

20.09.2018 20:28 — Разное | Партизан  
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Иван Шило два года работал на телеканале «Белсат» эсэмэмщиком. Отвечал за контент телеканала в социальных сетях.


Иван Шило. Фото: facebook.com.

19 сентября на своей странице в фейсбуке Шило разместил фотоснимок пресс-службы президента США. На нем Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время подписания декларации об укреплении стратегического партнерства между странами. На снимке Трамп сидит, развалясь, в кресле, а Дуда стоя ставит свою подпись.


«Слева — президент Польши», — написал Шило. Изначально никаких оценивающих комментариев к этому снимку не было. Но зато в комментарии к Ивану пришло руководство телеканала «Белсат».

Заместитель директора «Белсата» Беата Красицка написала: «Есть ли у тебя понимание, где ты работаешь? Или не до конца?» «Я могу постить официальное фото со встречи польского политика и американского президента. Если нет, то я возможно чего-то не понимаю насчет свободы СМИ», — ответил Иван.

«Цензура? Тогда езжай в Беларусь и наслаждайся там свободой слова», — отреагировала Красицка.

«Цензура… Бла-бла-бла… Сделал глупость — надо поболтать о цензуре… У тебя проблема с пониманием не только того, что такое лояльность к работодателю, но и лояльность к коллегам и всем этим людям, которые огромными усилиями пытаются помогать твоей стране и твоим соотечественникам. A в частности и ко мне. И ты должен об этом серьезно задуматься. Соглашение о военном сотрудничестве с США имеет огромное значение для безопасности Польши, и это одна из немногих тем, которые не являются поводом для шуток сотрудников «Белсата». Понял?» — отреагировала директор телеканала Агнешка Ромашевска.


На следующий день Ивана без предупреждения удалили из редакционных чатов, а также лишили возможности администрировать группы телеканала в социальных сетях.


Спустя еще некоторое время он узнал о своем увольнении из редакции телеканала, получив письмо, подписанное заместителем директора «Белсата» Алексея Дикавицкого: «Дирекцией нашего телеканала принято решение о твоем увольнении. Основание — неподобающее поведение в отношении коллег и всей фирмы».

«У каждого СМИ своя редакционная политика. У «Белсата» она такова: «Недопустимо сотрудникам вписываться в кремлёвско-пропагандистский нарратив, в частности направленный против Польши, даже если они считают это очень смешным». Не понимаю, что и кому здесь может быть странно?» — написала Ромашевска.


В этой связи следует отметить, что мать Агнешки Ромашевской — советник президента Анджея Дуды.

Сам Иван Шило так комментирует увольнение: «Меня уволили за публичный конфликт с руководством. За это увольняют повсюду. Не я его инициировал, но я отвечал руководству канала. Не прошло и 19 часов с момента публикации, как меня уволили. Да, я считаю это цензурой», — говорит Шило.

«Моя реакция нормальная, я на море, во Франции, у меня отпуск, выхожу на пробежку, — продолжает Шило. — У меня есть бизнес [клининговая компания «Чистый кит»] и пришло время на нем сосредоточиться. Чтобы спокойно писать в фейсбуке о том, где находятся президенты Польши и Беларуси».


 
 
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Иван Шило два года работал на телеканале «Белсат» эсэмэмщиком. Отвечал за контент телеканала в социальных сетях.
 
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