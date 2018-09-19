Стало известно, куда на самом деле уходят белорусский бензин и дизель

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Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора БНКв кулуарах конференции «Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница». Мы попытались выяснить, кто является конечным покупателем белорусских бензинов, дизеля и мазута.По итогам 8 месяцев Беларусь экспортировала 9 млн тонн нефтепродуктов. Из них 8 млн реализовала БНК. Основные группы — это дизтопливо (34% от общего объема поставок), мазут (28%) и бензины (22%). Сколько это получается в деньгах? Компания выручку не раскрывает. Согласно данным белорусской официальной статистики, за полгода Беларусь поставила на экспорт 6,6 млн т нефтепродуктов на 3,36 млрд долларов.По данным Белстата, крупнейшими покупателями белорусских нефтепродуктов являются Нидерланды и Великобритания. Однако на рынках этих стран никогда не было замечено больших объемов моторного топлива из Беларуси.пояснил TUT.BY Сергей Гриб.Дело в том, что в Англии находится одно из представительств БНК, а в Нидерландах, точнее в порту Роттердама — крупнейший хаб, через который происходят поставки нефтепродуктов по всему миру.— рассказал Гриб. —БНК работает преимущественно через порты стран Балтии. За январь−август через порты Латвии экспортировано 2,9 млн тонн нефтепродуктов, Литвы — 1 млн т, Эстонии — 448 тыс. т.Ранее белорусские нефтепродукты еще отгружались через порты Украины. Но в этом году поставок не было. А вот через порты России было поставлено около 40 тыс. тонн нефтепродуктов. Хотя российские власти настаивали на куда больших объемах. Российские железные дороги даже предоставили 50% скидку на транспортировку. Но поставки белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские порты оказались экономически невыгодными.пояснил Гриб.Между тем, он отметил, что БНК дает «покупателям возможность выбора портов поставки и готова выполнить их пожелания».Еще одним крупным рынком для белорусских (в первую очередь светлых) нефтепродуктов является Украина. В январе−июле 2018 года Беларусь экспортировала в Украину почти 2 млн т топлива.По данным Сергея Гриба, доля БНК в украинском импорте бензинов составляет 81%, в импорте дизтоплива — 40%. Произошло небольшое снижение в объеме реализации и, соответственно, в доле на рынке Украины. В частности, Беларусь уступила пальму первенства России на рынке дизтоплива. Однако БНК планирует сохранить свои доли в следующем году.— сказал Гриб, отвечая на вопрос, готова ли БНК конкурировать по цене с российскими компаниями.Перспективными в БНК считают рынки Польши, Чехии и Словакии. Уже сейчас 13% импорта дизтоплива в Польше приходится на Беларусь.— отметил Гриб. —Заместитель гендиректора БНК оценил прирост по дизтопливу на заводах в Мозыре и Новополоцке к 2020 году в 3 млн тонн. Увеличению поставок белорусских нефтепродуктов на рынки стран Восточной Европы будет способствовать отработанные логистические схемы.