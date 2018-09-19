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Стало известно, куда на самом деле уходят белорусский бензин и дизель

20.09.2018 21:08 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В 2018 году спецэкспортер белорусских нефтепродуктов Белорусская нефтяная компания (БНК) планирует сохранить поставки топлива на прошлогоднем уровне — 11 млн тонн.

Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора БНК Сергей Гриб в кулуарах конференции «Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница». Мы попытались выяснить, кто является конечным покупателем белорусских бензинов, дизеля и мазута.

По итогам 8 месяцев Беларусь экспортировала 9 млн тонн нефтепродуктов. Из них 8 млн реализовала БНК. Основные группы — это дизтопливо (34% от общего объема поставок), мазут (28%) и бензины (22%). Сколько это получается в деньгах? Компания выручку не раскрывает. Согласно данным белорусской официальной статистики, за полгода Беларусь поставила на экспорт 6,6 млн т нефтепродуктов на 3,36 млрд долларов.

По данным Белстата, крупнейшими покупателями белорусских нефтепродуктов являются Нидерланды и Великобритания. Однако на рынках этих стран никогда не было замечено больших объемов моторного топлива из Беларуси.

— Это вопрос таможенного оформления, — пояснил TUT.BY Сергей Гриб.

Дело в том, что в Англии находится одно из представительств БНК, а в Нидерландах, точнее в порту Роттердама — крупнейший хаб, через который происходят поставки нефтепродуктов по всему миру.

— Мазут традиционно идет в Сингапур, бензин — либо в Африку, либо в Латинскую Америку, либо в Штаты. Дизельное топливо по морю в Польшу и Германию, — рассказал Гриб. — Мы работаем с крупными мировыми трейдерами. Они практикуют в портах укрупнение партий нефтепродуктов. Бывает, меняют направления в портах. Поэтому мы можем даже и не знать, куда наши нефтепродукты уходят.

БНК работает преимущественно через порты стран Балтии. За январь−август через порты Латвии экспортировано 2,9 млн тонн нефтепродуктов, Литвы — 1 млн т, Эстонии — 448 тыс. т.

Ранее белорусские нефтепродукты еще отгружались через порты Украины. Но в этом году поставок не было. А вот через порты России было поставлено около 40 тыс. тонн нефтепродуктов. Хотя российские власти настаивали на куда больших объемах. Российские железные дороги даже предоставили 50% скидку на транспортировку. Но поставки белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские порты оказались экономически невыгодными.

— Нужно смотреть на тарифную политику как железной дороги, так и терминалов по перевалке. В текущий момент, если в комплексе рассматривать перевалку и транспортировку, затраты на поставку через порты России выше, чем через Прибалтику, — пояснил Гриб.

Между тем, он отметил, что БНК дает «покупателям возможность выбора портов поставки и готова выполнить их пожелания».

Еще одним крупным рынком для белорусских (в первую очередь светлых) нефтепродуктов является Украина. В январе−июле 2018 года Беларусь экспортировала в Украину почти 2 млн т топлива.

По данным Сергея Гриба, доля БНК в украинском импорте бензинов составляет 81%, в импорте дизтоплива — 40%. Произошло небольшое снижение в объеме реализации и, соответственно, в доле на рынке Украины. В частности, Беларусь уступила пальму первенства России на рынке дизтоплива. Однако БНК планирует сохранить свои доли в следующем году. «Наша цена на текущий момент справедливая», — сказал Гриб, отвечая на вопрос, готова ли БНК конкурировать по цене с российскими компаниями.

Перспективными в БНК считают рынки Польши, Чехии и Словакии. Уже сейчас 13% импорта дизтоплива в Польше приходится на Беларусь.

— Наша доля там сейчас небольшая. Но это в связи с тем, что основная доля на текущий момент приходится на Украину, — отметил Гриб. — Мы считаем данные рынки перспективными, поскольку там большая доля импорта, стабильный спрос, идет постоянный рост ВВП и, соответственно, потребления. Поэтому мы с учетом модернизации [белорусских НПЗ] делаем фокус на стабильные гарантированные поставки на эти рынки, чтобы в перспективе, ближе к 2020 году, могли нарастить туда поставки.

Заместитель гендиректора БНК оценил прирост по дизтопливу на заводах в Мозыре и Новополоцке к 2020 году в 3 млн тонн. Увеличению поставок белорусских нефтепродуктов на рынки стран Восточной Европы будет способствовать отработанные логистические схемы.

 
 
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По итогам 8 месяцев Беларусь экспортировала 9 млн тонн нефтепродуктов.
 
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