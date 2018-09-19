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Velcom объявил о росте тарифов на фиксированную связь

20.09.2018 20:56 — Разное | UDF  
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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Телеком-оператор velcom на своем сайте рассказал об изменении условий по некоторым тарифным планам фиксированной связи.

C 1 октября 2018 года изменяется стоимость абонентской платы ряда тарифных планов фиксированной связи для частных и корпоративных клиентов, включая тарифные планы с телевидением. В среднем она увеличится на 5%.

Для частных клиентов Витебской области отчетный период действия услуг составит тридцать дней (вместо месяца). Для всех клиентов, подключенных на тарифные планы линеек «Хит», «Вместе», «Микс», «Формула», изменится порядок оказания услуги «Пауза» и прекратится оказание услуги «Форсаж».

Кроме того, 1 октября 2018 года завершится период действия рекламной акции «Копеечка». Клиенты, принявшие участие в акции с незавершенным трехмесячным периодом, получат 99% скидку на абонентскую плату своего тарифного плана до окончания срока действия акции.

Одновременно с указанными выше изменениями произойдет унификация стоимости услуги смены тарифного плана для клиентов Витебской и Гомельской областей.
С новыми ценами на услуги фиксированной связи и телевидения можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Цены будут обновлены на сайте https://internet.velcom.by 1 октября 2018 года.

 
 
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Телеком-оператор velcom на своем сайте рассказал об изменении условий по некоторым тарифным планам фиксированной связи.
 
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