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Нетаньяху предостерег "Хезболлу" от вооруженного конфликта с Израилем
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг о готовности его страны нанести мощный удар в случае конфронтации с ливанским движением "Хезболла".
"Если он хочет вступить с нами в конфронтацию, по нему придется такой мощный удар, какого он не мог и представить", - приводят израильские СМИ слова премьер министра, сказанные в ходе мероприятия в его резиденции в четверг.
Этот комментарий прозвучал в ответ на слова лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, который ранее в четверг заявил, что его организация получила в свое распоряжение высокоточные ракеты, несмотря на попытки Израиля воспрепятствовать этому.
"Это сделано. У движения сопротивления есть высокоточные ракеты", - сказал лидер ливанской "Хезболлы", выступая в четверг на местном телеканале.
"Если Израиль начнет войну против Ливана, его постигнет участь, которую он никогда не ожидал", - отметил он.
Власти Израиля не раз заявляли, что работают над тем, чтобы Иран и "Хезболла" не получили самые передовые виды вооружения.
Ранее в сентябре Израиль признал, что за последние 18 месяцев нанес свыше 200 авиаударов по Сирии, где отряды "Хезболлы" воюют на стороне правительства Башара Асада.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг о готовности его страны нанести мощный удар в случае конфронтации с ливанским движением "Хезболла"....
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