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Президент Беларуси поздравил премьер-министра Японии Синдзо Абэ с переизбранием председателем партии
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Японии Синдзо Абэ с переизбранием председателем Либерально-демократической партии, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Эта победа свидетельствует о признании вашей деятельности по повышению благополучия и безопасности граждан Японии, ваших заслуг по укреплению позиций страны на международной арене", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что рассчитывает на дальнейшее плодотворное белорусско-японское сотрудничество и на возможность обсудить с Синдзо Абэ в ближайшем будущем перспективы его развития.
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Президент Беларуси поздравил премьер-министра Японии Синдзо Абэ с переизбранием председателем партии
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Японии Синдзо Абэ с переизбранием председателем Либерально-демократической партии, сообщили в...
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