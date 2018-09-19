Президент Беларуси поздравил премьер-министра Японии Синдзо Абэ с переизбранием председателем партии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Японии Синдзо Абэ с переизбранием председателем Либерально-демократической партии, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Эта победа свидетельствует о признании вашей деятельности по повышению благополучия и безопасности граждан Японии, ваших заслуг по укреплению позиций страны на международной арене", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что рассчитывает на дальнейшее плодотворное белорусско-японское сотрудничество и на возможность обсудить с Синдзо Абэ в ближайшем будущем перспективы его развития.