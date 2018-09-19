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В Березовском районе перезахоронили останки немецких и венгерских солдат
Новости Беларуси. Останки 200 немецких и 33-ех венгерских солдат перезахоронили в Березовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Имена погибших в годы Второй мировой войны удалось узнать по найденным медальонам. Останки скелетов извлекли из земли в местах боевых действий – Петриковском районе и Осиповичах. Определить захоронения удалось при помощи немецких архивных документов. А вот эксгумацией занималась белорусская сторона – специализированный поисковый батальон. На втором по величине сборном кладбище Беларуси теперь покоятся больше 20 тысяч немецких и венгерских солдат.
Вольфганг Браст, руководитель службы перезахоронения в Беларуси Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями:
Петер Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Беларуси:
В ближайшее время о новом расположении могил сообщат родственникам погибших. Тем временем работы по перезахоронению немецких солдат продолжаются в Оршанском и Петриковском районах.
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Новости Беларуси. Останки 200 немецких и 33-ех венгерских солдат перезахоронили в Березовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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