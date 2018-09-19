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Самолет Президента Беларуси приземлился в Сочи

20.09.2018 21:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Президент Беларуси отправился с рабочим визитом в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолет Президента Беларуси приземлился в Сочи

В сочинском аэропорту главу государства встречали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр города Анатолий Пахомов. Планируется, что 21 сентября в Сочи состоятся белорусско-российские переговоры на высшем уровне, в которых будут участвовать и правительства двух стран.

Самолет Президента Беларуси приземлился в Сочи

Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин также проведут встречу в формате один на один. На повестке дня – актуальные вопросы взаимодействия. В том, числе в нефтегазовой сфере, сельском хозяйстве, промышленности, торгово-экономическом и финансовом сотрудничестве. В последний раз лидеры Беларуси и России встречались примерно месяц назад. Переговоры также проходили в Сочи. Тогда Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ряд двусторонних и международных тем.

Самолет Президента Беларуси приземлился в Сочи

 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси отправился с рабочим визитом в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сочинском аэропорту главу государства...
 
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