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Производители и переработчики белорусских яблок: «Проблема №1 – куда сбывать?» и «Из-за этого ищем контракты с Россией»
Пока одну валюту – яблочную – испытывают, другую – бумажную – стараются заработать.
Внутри страны цена на яблоко настолько низкая, что «пока его собираешь – слёзы проливаешь».
Сергей Маслаков, заместитель директора Толочинского консервного завода:
Из-за этого сейчас выходим на рынок Российской Федерации, ищем какие-то контракты по более приемлемой цене на отгрузку. Хотя бы, отпускная цена с завода – 80 копеек, без НДС. Сюда входят транспортные услуги.
В Россию из Толочина уже вывезли порядка 300 тонн «наливных да молодильных». Несмотря на то, что в соседней стране тоже неплохой урожай. Секрет популярности нашего яблока, как и любого другого товара, достаточно прост.
И яблоко здесь не моют. Водная подушка позволяет фруктам не удариться друг о друга и, соответственно, сохранить свой товарный вид.
Все процессы замедляются. А, значит, долежать оно может до весны.
Полезные свойства при этом сохраняются, а стоимость фрукта, наоборот, увеличивается. Это – хорошее подспорье для предприятия. Вот только рассчитаны камеры на 3 тысячи тонн.
Благо, на предприятии есть своя переработка.
Марина Алейникова, главный технолог Толочинского консервного завода:
Фрукты и ягоды – из собственного сада, а также закупаем у населения сырьё. Позволяет нам расширить линейку выпускаемой продукции.
Эту линию предусмотрительно запустили три года назад. В час выпускается 4 тысячи пакетов.
О чём-то подобном задумываются и в Лужесно. А пока вынуждены открывать на витебских рынках собственные пункты продажи овощей и фруктов.
Леонид Шитик, директор Лужеснянской сортоиспытательной станции:
Не думали о том, что это яблоко может сгнить или куда-то пропасть. Поэтому сегодня проблема №1: куда сбывать яблоки?
Татьяна Краснюк, заместитель начальника отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли:
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Производители и переработчики белорусских яблок: «Проблема №1 – куда сбывать?» и «Из-за этого ищем контракты с Россией»
Пока одну валюту – яблочную – испытывают, другую – бумажную – стараются заработать. Внутри страны цена на яблоко настолько низкая, что «пока его собираешь –...
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