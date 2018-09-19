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Производители и переработчики белорусских яблок: «Проблема №1 – куда сбывать?» и «Из-за этого ищем контракты с Россией»

20.09.2018 20:55 — Разное | СТВ  
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Пока одну валюту яблочную испытывают, другую – бумажную – стараются заработать.

Производители и переработчики белорусских яблок: «Проблема №1 – куда сбывать?» и «Из-за этого ищем контракты с Россией»

Внутри страны цена на яблоко настолько низкая, что «пока его собираешь – слёзы проливаешь».

Производители и переработчики белорусских яблок: «Проблема №1 – куда сбывать?» и «Из-за этого ищем контракты с Россией»

Сергей Маслаков, заместитель директора Толочинского консервного завода:
При разговоре с крупной торговой сетью Республики Беларусь предлагают цену на яблоко – 43 копейки. На сегодняшний день, цена у нас себестоимости яблока крупного составляет 48 копеек.

Из-за чего отгружать ниже себестоимости продукцию нет смысла.

Производители и переработчики белорусских яблок: «Проблема №1 – куда сбывать?» и «Из-за этого ищем контракты с Россией»

Из-за этого сейчас выходим на рынок Российской Федерации, ищем какие-то контракты по более приемлемой цене на отгрузку. Хотя бы, отпускная цена с завода – 80 копеек, без НДС. Сюда входят транспортные услуги.

То есть, в этой цене ещё можно работать.

Производители и переработчики белорусских яблок: «Проблема №1 – куда сбывать?» и «Из-за этого ищем контракты с Россией»

В Россию из Толочина уже вывезли порядка 300 тонн «наливных да молодильных». Несмотря на то, что в соседней стране тоже неплохой урожай. Секрет популярности нашего яблока, как и любого другого товара, достаточно прост.

Этикетка «Мэйд ин Беларусь» синоним натуральности.

Производители и переработчики белорусских яблок: «Проблема №1 – куда сбывать?» и «Из-за этого ищем контракты с Россией»

Контейнер перед сортировкой опускают в специальный бассейн.

Производители и переработчики белорусских яблок: «Проблема №1 – куда сбывать?» и «Из-за этого ищем контракты с Россией»

И яблоко здесь не моют. Водная подушка позволяет фруктам не удариться друг о друга и, соответственно, сохранить свой товарный вид.

Постепенно заполняются и хранилища.

Производители и переработчики белорусских яблок: «Проблема №1 – куда сбывать?» и «Из-за этого ищем контракты с Россией»

Яблоко здесь искусственно «усыпляют».

Все процессы замедляются. А, значит, долежать оно может до весны.

Производители и переработчики белорусских яблок: «Проблема №1 – куда сбывать?» и «Из-за этого ищем контракты с Россией»

Полезные свойства при этом сохраняются, а стоимость фрукта, наоборот, увеличивается. Это хорошее подспорье для предприятия. Вот только рассчитаны камеры на 3 тысячи тонн.

А собрать в Толочине планируют не меньше 5 тысяч тонн.

Благо, на предприятии есть своя переработка.

Производители и переработчики белорусских яблок: «Проблема №1 – куда сбывать?» и «Из-за этого ищем контракты с Россией»

Марина Алейникова, главный технолог Толочинского консервного завода:
Тесное плодотворное сотрудничество с наукой. И благодаря поддержке государства, мы можем сегодня выйти на передовые позиции по выпуску фруктово-ягодных вин и фруктовых соков. Наши режимы, параметры технологического оборудования позволяют сохранить максимум полезных веществ, витаминов, микроэлементов, пектинов, которые находятся в самих плодах и ягодах.

Производители и переработчики белорусских яблок: «Проблема №1 – куда сбывать?» и «Из-за этого ищем контракты с Россией»

Производители и переработчики белорусских яблок: «Проблема №1 – куда сбывать?» и «Из-за этого ищем контракты с Россией»

Фрукты и ягоды – из собственного сада, а также закупаем у населения сырьё. Позволяет нам расширить линейку выпускаемой продукции.

Основа любого сока из Толочина – собственное яблоко.

Эту линию предусмотрительно запустили три года назад. В час выпускается 4 тысячи пакетов.

Производители и переработчики белорусских яблок: «Проблема №1 – куда сбывать?» и «Из-за этого ищем контракты с Россией»

О чём-то подобном задумываются и в Лужесно. А пока вынуждены открывать на витебских рынках собственные пункты продажи овощей и фруктов.

«Написано: яблоко лужеснянской сортоиспытательной станции. Закатили мы такой скандал». Как белорусские фрукты молдавскими подменяли

Производители и переработчики белорусских яблок: «Проблема №1 – куда сбывать?» и «Из-за этого ищем контракты с Россией»

Леонид Шитик, директор Лужеснянской сортоиспытательной станции:
У нас, лет 10-12 назад, проблемы не было со сбытом яблока. Работал винзавод, плодоовощной комбинат. И мы всю эту продукцию отдавали на промпереработку. Там хоть небольшие деньги, но платили.

К великому сожалению, закрыли эти предприятия.

Не думали о том, что это яблоко может сгнить или куда-то пропасть. Поэтому сегодня проблема №1: куда сбывать яблоки?

Производители и переработчики белорусских яблок: «Проблема №1 – куда сбывать?» и «Из-за этого ищем контракты с Россией»

Татьяна Краснюк, заместитель начальника отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли:
Производители должны конкурировать на рынке. По цене, по качеству, по потребительским свойствам своей продукции. Но в то же время, для обеспечения гарантированного наличия белорусских товаров, в том числе, плодоовощной продукции, яблок отечественного производства в торговой сети постановлением МАРТ утверждён ассортиментный перечень. В соответствии с ним, в частности, по яблокам, в торговой сети крупного формата должно быть не менее 3 наименований этой продукции. За нарушение, за невыполнение ассортиментных перечней предусмотрена правилами торговли административная ответственность. И вот, в рамках выполнения этого перечня, в том числе, мы проводим еженедельные мониторинги.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

 
 
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Пока одну валюту – яблочную – испытывают, другую – бумажную – стараются заработать. Внутри страны цена на яблоко настолько низкая, что «пока его собираешь –...
 
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