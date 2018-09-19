Яблочная «Валюта». Показываем новый сорт белорусских фруктов

«Валюта», которую ещё мало кто держал в руках. Такое интересное название у этого сорта.

Он уже пятый год проходит испытания.





И, если хорошо долежит до весны в хранилище, саженцы и яблоки начнут продавать населению.

Так сказать, запустят «валюту» в массы.