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Яблочная «Валюта». Показываем новый сорт белорусских фруктов
«Валюта», которую ещё мало кто держал в руках. Такое интересное название у этого сорта.
И, если хорошо долежит до весны в хранилище, саженцы и яблоки начнут продавать населению.
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«Валюта», которую ещё мало кто держал в руках. Такое интересное название у этого сорта. Он уже пятый год проходит испытания. И, если хорошо долежит до весны в...
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