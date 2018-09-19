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Белорус продал «Порше», чтобы завести яблоневый сад

20.09.2018 20:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Уникальную историю белорусского фермера рассказали в программе «Специальный репортаж».

Иван Григорьев, садовод:
На закладку сада во всём мире идет 5-10 тысяч долларов. До начала плодоношения. Если начинать с нуля, допустим, как я начинал. Потерять пять лет, но можно самому закупить подвой, привить. И вырастить саженцы для закладки сада. Здесь можно обойтись малым накоплением.

Я продал «Порше».

Белорус продал «Порше», чтобы завести яблоневый сад

Мечта, которая стоила ему дорогого автомобиля. И ни разу Иван Григорьев не пожалел о сделанном. Житель Городка попал по распределению в Молдову, где строил системы капельного орошения садов. Тогда «технарь» понял, что хочет стать агрономом. Он внимательно изучил законодательства разных стран. Это вопросы кредитования для развития фермерских хозяйств, аренды земли.

И пришёл к выводу: садоводством лучше заниматься на родине.

Белорус продал «Порше», чтобы завести яблоневый сад

Иван Григорьев:
Здесь, в Беларуси, 3 гектара даётся в аренду. У нас, в Беларуси, здесь я плачу за землю, как и все под картошку, под огородничество люди берут. Сумма, конечно, мягко выражаясь… Бесплатно дают. В Молдавии все земли были розданы членам колхозов, по 2-3 гектара что-то вышло. На сегодняшний день, гектар земли в Молдавии стоит около 5 тысяч долларов.

Почти 4 тысячи деревьев на 3 гектарах.

Белорус продал «Порше», чтобы завести яблоневый сад

Яблони – едва ли не со всех континентов.

Самый редкий сорт – американский «хани крисп».

Белорус продал «Порше», чтобы завести яблоневый сад

За килограмм в США, например, отдают 5 долларов.

Белорус продал «Порше», чтобы завести яблоневый сад

В то время как за другие – не выше одного. В этом году Иван Григорьев с 3 гектаров планирует собрать не менее 150 тонн яблок. И это – на «Северном полюсе» Беларуси.

Вопрос только в одном: куда деть небывалый урожай.

Белорус продал «Порше», чтобы завести яблоневый сад

Иван Григорьев:
Бизнес – всегда риск.

А мечта есть мечта.

Она реализована на сегодняшний день.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

 
 
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Новости Беларуси. Уникальную историю белорусского фермера рассказали в программе «Специальный репортаж». Иван Григорьев, садовод:На закладку сада во всём мире...
 
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