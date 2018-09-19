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Белорус продал «Порше», чтобы завести яблоневый сад
Новости Беларуси. Уникальную историю белорусского фермера рассказали в программе «Специальный репортаж».
Иван Григорьев, садовод:
Мечта, которая стоила ему дорогого автомобиля. И ни разу Иван Григорьев не пожалел о сделанном. Житель Городка попал по распределению в Молдову, где строил системы капельного орошения садов. Тогда «технарь» понял, что хочет стать агрономом. Он внимательно изучил законодательства разных стран. Это вопросы кредитования для развития фермерских хозяйств, аренды земли.
Иван Григорьев:
Яблони – едва ли не со всех континентов.
В то время как за другие – не выше одного. В этом году Иван Григорьев с 3 гектаров планирует собрать не менее 150 тонн яблок. И это – на «Северном полюсе» Беларуси.
Иван Григорьев:
Она реализована на сегодняшний день.
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Новости Беларуси. Уникальную историю белорусского фермера рассказали в программе «Специальный репортаж». Иван Григорьев, садовод:На закладку сада во всём мире...
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