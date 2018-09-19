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«Нужно посмотреть: районированы они или нет». Как выбрать саженец яблони?

20.09.2018 20:54 — Разное | СТВ  
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На ярмарках – и широкий выбор саженцев. Осень – самое время задуматься о том, чтобы разбить свой фруктовый сад. Продавцы обязательно дадут совет начинающим садоводам и даже угостят наливными. Кстати, яблоня выходит на треть дешевле груши или черешни.

Где-то около 10 рублей.

«Нужно посмотреть: районированы они или нет». Как выбрать саженец яблони?

Вадим Прокопенко, житель города Витебска:
Недавно дачу мы приобрели. И сейчас сад разбили свой. Белорусские сорта предпочитаем, да, именно по качеству – доверяем своей продукции родной. И вот нам ребята посоветовали именно сорта наших, белорусских яблок. Которые хорошо произрастают на нашей территории. И дают хорошие, вкусные плоды. Кстати, есть плоды у нас, две яблони уже дали плоды. А это нам угостили, чтобы мы видели, что покупаем.

Можно заодно и покушать.

«Нужно посмотреть: районированы они или нет». Как выбрать саженец яблони?

Игорь Попов, индивидуальный предприниматель:
Наш витебский регион отличается тем, что он, всё-таки, попрохладней. И мой совет, всё-таки, прежде чем покупать яблоню, у производителя нужно посмотреть: районированы они или нет.

То есть, пакет документов.

Потому что достаточно будет неприятно человеку, когда растение вырастет и лет через 5 замёрзнет.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

 
Теги: Витебск
 
 
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На ярмарках – и широкий выбор саженцев. Осень – самое время задуматься о том, чтобы разбить свой фруктовый сад. Продавцы обязательно дадут совет начинающим...
 
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