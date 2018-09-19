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«Нужно посмотреть: районированы они или нет». Как выбрать саженец яблони?
На ярмарках – и широкий выбор саженцев. Осень – самое время задуматься о том, чтобы разбить свой фруктовый сад. Продавцы обязательно дадут совет начинающим садоводам и даже угостят наливными. Кстати, яблоня выходит на треть дешевле груши или черешни.
Вадим Прокопенко, житель города Витебска:
Игорь Попов, индивидуальный предприниматель:
Потому что достаточно будет неприятно человеку, когда растение вырастет и лет через 5 замёрзнет.
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На ярмарках – и широкий выбор саженцев. Осень – самое время задуматься о том, чтобы разбить свой фруктовый сад. Продавцы обязательно дадут совет начинающим...
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