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Яблоки вместо платёжных карточек: как заготавливают фрукты в белорусских райпо
Свыше 600 передвижных заготовительных пунктов райпо работают по всей Беларуси.
Что важно: рассчитываются на месте и наличными.
Казалось бы – уж очень дешево. Но объёмы в этом году такие, что набегают вполне внушительные суммы. Потребкооперация уже выплатила белорусам почти 4 миллиона рублей.
Тамара Адамович, председатель правления Белыничского райпо:
В том году было 1 300 тонн. Но, я надеюсь, что мы ещё тонн 200 должны заготовить яблока. И отгружаем яблоко на экспорт, поправляем свою экономику и зарабатываем валюту – привозим в республику.
Только в сетях райпо намерены заготовить не менее 100 тысяч тонн яблока.
Прийти сюда даже можно с полными мешками фруктов, а уйти – с набитыми доверху сумками продуктов.
Елена Денисова, житель агрогородка Вишово:
Как удобно карточками, так удобно фруктами и овощами.
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Свыше 600 передвижных заготовительных пунктов райпо работают по всей Беларуси. Один звонок – и машина у дома. Что важно: рассчитываются на месте и наличными. 5...
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