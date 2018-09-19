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Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

20.09.2018 20:53 — Разное | СТВ  
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Пьянящий запах спелых яблок буквально накрыл всю Беларусь. В ароматном «плену», без преувеличения, все города и посёлки от юга и до севера.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

Такого урожая, пожалуй, не было последние 10, а то и 20 лет.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

Деревья гнутся под тяжестью плодов, а люди едва успевают собирать наливные на своих приусадебных участках.

Свежие яблоки – любимым кроликам.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

Печенье, пироги, повидло и блинчики – гостям и близким.

Алла Крицкая уже заготовила на зиму 30 литров компотов и 15 – варенья.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

А ветки на деревьях всё ещё усыпаны алыми фруктами. Хозяйка уверена: банки у неё закончатся быстрее, чем яблоки.

Хотя во дворе – всего 4 дерева.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

Алла Крицкая, житель агрогородка Мазолово:
Заготавливаем много, чтобы хватило всем: и сыну, и дочке, и внукам. У нас уже и внучка взрослая, замужем. И ей даём. Впрок заготавливаем. Даже, чтобы было и на следующий год. Потому что в этом году яблок много. В следующем их не будет.

Они через год у нас.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

Дина Пушилина тоже к зиме приготовила для родных немало вкусностей. Обещает не только накормить яблоками близких, но ещё и подкинуть копеечку каждому из пяти внуков.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

На сдаче фруктов она уже заработала 150 рублей.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

Дина Пушилина, житель деревни Ермоловичи:
Конечно, прибыль такая. Да и хорошо, что насобираю, не надо просить кого-то отвезти. Звоню: «Алексеевна, примите». Всё. «Тогда и тогда будем».

Так и получается, что копеечка.

На неделе и по два раза. Урожай хороший, хороший. В этом году очень хороший.

Яблоки вместо платёжных карточек: как заготавливают фрукты в белорусских райпо

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

В Беларуси стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок. Каждые выходные горожане могут купить любые овощи и фрукты без посредников. Свежие. Натуральные.

А главное, дешевле, чем в магазине.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

Яблоко на ярмарке в Витебске оценивают от тридцати копеек до полутора рублей. Цены зависят как от сорта, так и от продавца.

Потому торговаться здесь можно и даже нужно.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

А ещё каждый уважающий себя хозяин обязательно предложит оценить вкус, так сказать, не отходя от кассы.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

Юрий Шевченко, продавец:
Они не обработаны. Они натуральные, съёмные. Что «антоновка», что «шампиончик». А это, вообще, удивительное яблоко. Я вас даже угощу.

Сладкое, без кислинки.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

50 копеечек. На все.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

Анна Савельева, житель города Витебска:
Домашними яблоками кормим. И на зиму делаем. И сушки, и пюре тоже – в магазине не покупаем.

Всё домашнее. Всё с дерева.

В мультиварку, пропарили и в блендер. Вот тебе яблочное пюре.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

Людмила Василькова, житель города Витебска:
Я только наши, белорусские.

Потому что они помягче, повкуснее.

Стараюсь сладенькие, кисло-сладенькие иногда. Вот такие яблочки покупаю. Они более качественные, натурально выросли тут, у себя на родине.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

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Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

Контрольно-следовая полоса.

Точно такая, как у пограничников.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

Только здесь вычисляют не мигрантов, а охотников за яблоками. Кстати, в нынешнем году не было ни одного проникновения в промышленный сад.

Яблоку сегодня, в прямом смысле, негде упасть.

А это значит, наступил самый жаркий сезон для домашних заготовок.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

Компоты, пюре и повидло буквально льются рекой.

В ресторанах активно удешевляют меню, добавляя румяный фрукт в пирожки, салаты, мясо и даже щи. Цены на школьные и студенческие обеды также стали «вкуснее» за счет недорогих отечественных витаминов.

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

Сельчане и дачники волокут баулы на рынок или сдают в магазины: копеечка к копеечке, глядишь – и рубль…

Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж

И только между производителями и торговыми сетями небывалый урожай стал яблоком раздора.

 
Теги: Курсы валют, Витебск
 
 
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Пьянящий запах спелых яблок буквально накрыл всю Беларусь. В ароматном «плену», без преувеличения, все города и посёлки от юга и до севера. Такого урожая, пожалуй,...
 
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