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Можно ли заработать на яблоках, когда яблоку уже негде упасть? Специальный репортаж
Пьянящий запах спелых яблок буквально накрыл всю Беларусь. В ароматном «плену», без преувеличения, все города и посёлки от юга и до севера.
Деревья гнутся под тяжестью плодов, а люди едва успевают собирать наливные на своих приусадебных участках.
Печенье, пироги, повидло и блинчики – гостям и близким.
А ветки на деревьях всё ещё усыпаны алыми фруктами. Хозяйка уверена: банки у неё закончатся быстрее, чем яблоки.
Алла Крицкая, житель агрогородка Мазолово:
Дина Пушилина тоже к зиме приготовила для родных немало вкусностей. Обещает не только накормить яблоками близких, но ещё и подкинуть копеечку каждому из пяти внуков.
Дина Пушилина, житель деревни Ермоловичи:
На неделе и по два раза. Урожай хороший, хороший. В этом году очень хороший.
В Беларуси стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок. Каждые выходные горожане могут купить любые овощи и фрукты без посредников. Свежие. Натуральные.
Яблоко на ярмарке в Витебске оценивают от тридцати копеек до полутора рублей. Цены зависят как от сорта, так и от продавца.
А ещё каждый уважающий себя хозяин обязательно предложит оценить вкус, так сказать, не отходя от кассы.
Юрий Шевченко, продавец:
Анна Савельева, житель города Витебска:
В мультиварку, пропарили и в блендер. Вот тебе яблочное пюре.
Людмила Василькова, житель города Витебска:
Стараюсь сладенькие, кисло-сладенькие иногда. Вот такие яблочки покупаю. Они более качественные, натурально выросли тут, у себя на родине.
Точно такая, как у пограничников.
Только здесь вычисляют не мигрантов, а охотников за яблоками. Кстати, в нынешнем году не было ни одного проникновения в промышленный сад.
А это значит, наступил самый жаркий сезон для домашних заготовок.
В ресторанах активно удешевляют меню, добавляя румяный фрукт в пирожки, салаты, мясо и даже щи. Цены на школьные и студенческие обеды также стали «вкуснее» за счет недорогих отечественных витаминов.
Сельчане и дачники волокут баулы на рынок или сдают в магазины: копеечка к копеечке, глядишь – и рубль…
И только между производителями и торговыми сетями небывалый урожай стал яблоком раздора.
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Пьянящий запах спелых яблок буквально накрыл всю Беларусь. В ароматном «плену», без преувеличения, все города и посёлки от юга и до севера. Такого урожая, пожалуй,...
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