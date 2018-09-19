ХVII городской туристский слёт работников образования г. Бреста провели на базе «У йо(ё)жика»

Слёт состоялся 13-15 сентября 2018 года в Малоритском районе на территории гостеприимной базы отдыха «У йо(ё)жика». Впервые за многие годы поменяв «прописку» (оз. Селяхи), слёт не прогадал – отличное место, душевнейшие и добрейшие работники базы. Огромное им спасибо!



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Значительный вклад в успех слёта внёс непосредственный организатор – Брестский ГК Белорусского профсоюза работников образования и науки и лично председатель ГК – Жак Инна Алексеевна – финансирование, организационные хлопоты, транспорт, призы и многие другие заботы, а главное чуткое и заботливое отношение к участникам.



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Судейская бригада из числа сотрудников отдела спортивного туризма и ориентирования (зав. отделом Малашук А. С.) ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» предложила участникам турслёта насыщенную программу: соревнования по спортивному ориентированию, технике пешеходного туризма, технике водного туризма, конкурс капитанов, конкурс узлов, конкурс песни, конкурс быта и бивуака, и конкурс рыбаков.

Особенно удался конкурс песни, на котором исполнялись песни о малой родине, судьям было очень не просто определить победителей, настолько сильными были выступления.

На большинстве дистанций проходила очень напряжённая борьба, так в конкурсе узлов I и II места разделила 1 секунда(!), а III и IV место 0,01(!) секунды!

Интрига турслёта сохранялась до последней дистанции (техника водного туризма). Команды многолетних «друзей-соперников» СШ№ 33 и СШ № 17 имели одинаковую сумму баллов и как никогда был равный шанс нарушить многолетнюю серию побед СШ № 33. Однако, на байдарках увереннее себя чувствовали педагоги СШ № 33, они в итоге и стали победителями турслёта (представитель команды Климков Сергей Васильевич). Отличная команда СШ № 17 уверенно заняла II место, «бронзу» турслёта впервые взяли педагоги СШ № 4. Близки к пъедисталу были и очень хорошие команды Брестского областного лицея им. П.М. Машерова, Брестской санаторной школы-интерната, СШ № 16.