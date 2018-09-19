Две жительницы Столинского района нарушили границу, собирая клюкву

18 сентября в 270 метрах от белорусско-украинской границы пинские пограничники на направлении н.п. Нечатово (Беларусь) – н.п. Бутово (Украина) задержали двух женщин.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59017.php

Читать полностью в источнике с фото:







Ими оказались 46 и 39-летние жительницы Столинского района, которые находились в пограничной полосе вполне законно, получив предварительно соответствующий пропуск на два года. Однако, собирая клюкву на белорусской территории, они решили поживиться украинской ягодой и попытались незаконно попасть на сопредельную территорию.



За нарушение государственной границы в отношении женщин начат административный процесс по ст. 23.29 КоАП Республики Беларусь.



Также, у задержанных изъяты пропуска в пограничную полосу и в течение года они не смогут попасть на режимную территорию. В дальнейшем, при желании получить такой документ, данный факт будет учитываться. Им грозит административное наказание в виде штрафа в размере до 2450 белорусских рублей.