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Две жительницы Столинского района нарушили границу, собирая клюкву
20.09.2018 21:56 — Разное | Виртуальный Брест
18 сентября в 270 метрах от белорусско-украинской границы пинские пограничники на направлении н.п. Нечатово (Беларусь) – н.п. Бутово (Украина) задержали двух женщин.
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18 сентября в 270 метрах от белорусско-украинской границы пинские пограничники на направлении н.п. Нечатово (Беларусь) – н.п. Бутово (Украина) задержали двух женщин. ...
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