БАТЭ с победы начал выступление на групповом этапе Лиги Европы

Счет в матче на 27-й минуте открыл борисовский финн Яссе Туоминен, получивший хороший пас от Яблонского и отметившийся точным броском.

«Види», уступая в счете, бросился отыгрываться. Несколько раз хозяева поля опасно угрожали воротам борисовчан, но пробить оборону желто-синих так и не смогли. БАТЭ в свою очередь сделал акцент на игре на контратаках. На 85-й минуте борисовчане получили право на штрафной, который великолепно исполнил Игорь Стасевич. Первым на мяче оказался Егор Филипенко, который поразил ворота «Види» ударом головой.

На 89-й минуте Максим Володько имел шанс довести счет до крупного, но не смог реализовать выход один на один.

В параллельном матче группы L, в которой выступает БАТЭ, «Челси» обыграл ПАОК со счетом 1:0.

Следующий матч в рамках группового этапа Лиги Европы БАТЭ проведет 4 октября против ПАОКа (дома), 25 октября желто-синие на выезде сыграют с «Челси», 8 ноября состоится ответная игра с «Челси», 29 ноября – с «Види». Завершится розыгрыш «группы» 13 декабря гостевым матчем против ПАОКа.

Отметим, победа над «Види» принесла борисовчанам дополнительно 570 тысяч евро призовых.