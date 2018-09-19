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БАТЭ с победы начал выступление на групповом этапе Лиги Европы

20.09.2018 21:44 — Разное | Аргументы и факты  
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БАТЭ с победы начал выступление на групповом этапе Лиги Европы
Фото из открытых источников

Счет в матче на 27-й минуте открыл борисовский финн Яссе Туоминен, получивший хороший пас от Яблонского и отметившийся точным броском. 

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«Види», уступая в счете, бросился отыгрываться. Несколько раз хозяева поля опасно угрожали воротам борисовчан, но пробить оборону желто-синих так и не смогли. БАТЭ в свою очередь сделал акцент на игре на контратаках. На 85-й минуте борисовчане получили право на штрафной, который великолепно исполнил Игорь Стасевич. Первым на мяче оказался Егор Филипенко, который поразил ворота «Види» ударом головой.

На 89-й минуте Максим Володько имел шанс довести счет до крупного, но не смог реализовать выход один на один.

В параллельном матче группы L, в которой выступает БАТЭ, «Челси» обыграл ПАОК со счетом 1:0.

Следующий матч в рамках группового этапа Лиги Европы БАТЭ проведет 4 октября против ПАОКа (дома), 25 октября желто-синие на выезде сыграют с «Челси», 8 ноября состоится ответная игра с «Челси», 29 ноября – с «Види». Завершится розыгрыш «группы» 13 декабря гостевым матчем против ПАОКа. 

Отметим, победа над «Види» принесла борисовчанам дополнительно 570 тысяч евро призовых.

 
 
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В гостевом матче желто-синие со счетом 2:0 обыграли венгерский «Види».
 
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