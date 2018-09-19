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В агрогородке Колодищи пройдет фестиваль сельского бизнеса

20.09.2018 22:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Фестиваль сельского бизнеса приглашает в агрогородок Колодищи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В агрогородке Колодищи пройдет фестиваль сельского бизнеса

На площадке местного бизнес-инкубатора 21 сентября продемонстрируют современные наработки сельских предпринимателей. С целью реализации мероприятий в рамках «Года малой родины» молодые бизнесмены смогут обменяться опытом открытия предприятий на селе.

В агрогородке Колодищи пройдет фестиваль сельского бизнеса

Будет организован семинар-дискуссия на тему «Развитие инновационных площадок по обучению ремеслу и предпринимательству».

В агрогородке Колодищи пройдет фестиваль сельского бизнеса

Площадка «Местное хозяйство» будет работать в Колодищах по улице Минская, 5 и в 23 сентября. Вход свободный.

 
 
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Новости Беларуси. Фестиваль сельского бизнеса приглашает в агрогородок Колодищи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На площадке местного бизнес-инкубатора 21...
 
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