Кто за, а кто против: почему в посёлке Энергетиков закрыли местный рынок?

Новости Беларуси. Горячая тема из поселка Энергетиков Дзержинского района. Местный рынок, который работал здесь 15 лет вскоре закрыли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





То ли по просьбам самих жителей, то ли чиновники самостоятельно приняли такое решение.





Подробности в видеоматериале.







