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Кто за, а кто против: почему в посёлке Энергетиков закрыли местный рынок?
Новости Беларуси. Горячая тема из поселка Энергетиков Дзержинского района. Местный рынок, который работал здесь 15 лет вскоре закрыли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
То ли по просьбам самих жителей, то ли чиновники самостоятельно приняли такое решение.
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Новости Беларуси. Горячая тема из поселка Энергетиков Дзержинского района. Местный рынок, который работал здесь 15 лет вскоре закрыли, сообщили в программе...
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