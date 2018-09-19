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Главный памятник цивилизации: в Национальной библиотеке открылась уникальная экспозиция «Беларусь и Библия»
Новости Беларуси. Вера, культура и письменность человечества – в одной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Национальной библиотеке открылась международная экспозиция «Беларусь и Библия». Получилась она поистине уникальной: около 200 бесценных экспонатов, половину из которых предоставили государственные и частные коллекции США, Великобритании, Израиля. Есть среди них и те, что впервые увидели свет. Переоценить значение выставки сложно, ведь возраст отдельных манускриптов достигает 5-ти тысяч лет.
За стеклянной витриной – оригиналы библейских текстов на папирусе и пергаменте, фрагмент «Иллиады» Гомера, книги Гутенберга и Лютера, гравюры Дюрера и Сальвадора Дали, индийская тора и ее драгоценный футляр – серебряный тик.
Алесь Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:
Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:
Чтобы узнать подробнее о каждом экспонате, посетителям предлагают установить на смартфон аудиогид. Он работает на трех языках: белорусском, русском и английском. Также организованы интерактивные зоны, запланированы лекции и мастер-классы.
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Главный памятник цивилизации: в Национальной библиотеке открылась уникальная экспозиция «Беларусь и Библия»
Новости Беларуси. Вера, культура и письменность человечества – в одной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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