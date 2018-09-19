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Главный памятник цивилизации: в Национальной библиотеке открылась уникальная экспозиция «Беларусь и Библия»

20.09.2018 22:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вера, культура и письменность человечества – в одной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный памятник цивилизации: в Национальной библиотеке открылась уникальная экспозиция «Беларусь и Библия»

В Национальной библиотеке открылась международная экспозиция «Беларусь и Библия». Получилась она поистине уникальной: около 200 бесценных экспонатов, половину из которых предоставили государственные и частные коллекции США, Великобритании, Израиля. Есть среди них и те, что впервые увидели свет. Переоценить значение выставки сложно, ведь возраст отдельных манускриптов достигает 5-ти тысяч лет.

Главный памятник цивилизации: в Национальной библиотеке открылась уникальная экспозиция «Беларусь и Библия»

Главный памятник цивилизации: в Национальной библиотеке открылась уникальная экспозиция «Беларусь и Библия»

За стеклянной витриной – оригиналы библейских текстов на папирусе и пергаменте, фрагмент «Иллиады» Гомера, книги Гутенберга и Лютера, гравюры Дюрера и Сальвадора Дали, индийская тора и ее драгоценный футляр – серебряный тик.

Главный памятник цивилизации: в Национальной библиотеке открылась уникальная экспозиция «Беларусь и Библия»

Главный памятник цивилизации: в Национальной библиотеке открылась уникальная экспозиция «Беларусь и Библия»

Алесь Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:
Мы бачым проста надзвычай рэдкі цік. Гэта адмыслова зробленая аправа. Яе рабілі са срэбра ці іншых каштоўных металаў. Яна завяршалася зверху адмысловай каронай, якая сведчыла пра найвышэйшую уладу. Гэта не адна, а некалькі ярусаў, аздобленых каштоўнымі камянямі

Главный памятник цивилизации: в Национальной библиотеке открылась уникальная экспозиция «Беларусь и Библия»

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:
Тая выстава, якая прыехала да нас, яна сапраўды не мае аналагаў. Мы зараз спакойна кажам, што не толькі ў Беларусі, але і ў Еўропе, таму што прадстаўлены самыя рэдкія экспанаты, якія адлюстроўваюць галоўны помнік цывілізацыі Біблію.

Главный памятник цивилизации: в Национальной библиотеке открылась уникальная экспозиция «Беларусь и Библия»

Чтобы узнать подробнее о каждом экспонате, посетителям предлагают установить на смартфон аудиогид. Он работает на трех языках: белорусском, русском и английском. Также организованы интерактивные зоны, запланированы лекции и мастер-классы.

Главный памятник цивилизации: в Национальной библиотеке открылась уникальная экспозиция «Беларусь и Библия»

Главный памятник цивилизации: в Национальной библиотеке открылась уникальная экспозиция «Беларусь и Библия»

 
 
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Новости Беларуси. Вера, культура и письменность человечества – в одной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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