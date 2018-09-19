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Новая IT-лаборатория для студентов открылась в Беларуси
20.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Новую лабораторию открыли Белорусский государственный университет информатики и IT-компания из
Также им предоставят возможность пройти преддипломную практику и стажировку в южно-корейской компании с возможностью трудоустройства.
«Компания нацелена на разработку высокотехнологичных продуктов. Наши интересы здесь совпадают. Объединить и образовательный процесс, и научные исследования. Это действительно очень наукоемкая сфера, связанная с производством современных устройств хранения информации. Я уверен, что тот потенциал, который есть в университете, он будет реализован не только в образовательном контенте, но и в совместных научных разработках», – заявил ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш.
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На совместной учебной базе студенты будут изучать супер-современные микросхемы и накопители информации.
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