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Новая IT-лаборатория для студентов открылась в Беларуси

20.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Новую лабораторию открыли Белорусский государственный университет информатики и IT-компания из Южной Кореи. На совместной учебной базе студенты будут изучать супер-современные микросхемы и накопители информации.

Также им предоставят возможность пройти преддипломную практику и стажировку в южно-корейской компании с возможностью трудоустройства.

«Компания нацелена на разработку высокотехнологичных продуктов. Наши интересы здесь совпадают. Объединить и образовательный процесс, и научные исследования. Это действительно очень наукоемкая сфера, связанная с производством современных устройств хранения информации. Я уверен, что тот потенциал, который есть в университете, он будет реализован не только в образовательном контенте, но и в совместных научных разработках», – заявил ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш.

Как заявляют в минском вузе, специалисты из Южной Кореи уже отметили высокий уровень подготовки белорусских студентов.



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На совместной учебной базе студенты будут изучать супер-современные микросхемы и накопители информации.
 
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