Новая IT-лаборатория для студентов открылась в Беларуси

Новую лабораторию открыли Белорусский государственный университет информатики и IT-компания из Южной Кореи . На совместной учебной базе студенты будут изучать супер-современные микросхемы и накопители информации.

Также им предоставят возможность пройти преддипломную практику и стажировку в южно-корейской компании с возможностью трудоустройства.