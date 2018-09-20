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Вторая победа: «Динамо» уверено обыграло «Северсталь»
Новости Беларуси. Вторая победа подряд! Хоккейное минское «Динамо» вновь побеждает, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На сей раз «зубры» в гостях переиграли череповецкую «Северсталь». В первом периоде шайб заброшенных не было, а во втором нити игры в свои руки взяли «бело-синие». Счет открыл Теему Пулккинен. Для фина эта шайба стал четвертой в составе минского клуба. А далее на аванс-сцену вышел еще один форвард – Андрей Костицын. Нападающий оформил хет-трик в ворота «череповчан» . Однако хозяева площадки сумели одну шайбу отыграть. Но существенно это на финальный итог не повлияло.
«Бело-синие» набирают шесть очков и покидают последнюю строчку Западной конференции. Следующий матч команда Горди Дуайера проведет 22 сентября против московских одноклубников.
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Новости Беларуси. Вторая победа подряд! Хоккейное минское «Динамо» вновь побеждает, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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