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БАТЭ стортовал с победы над венгерским клубом «Види» в групповом этапе Лиги Европы

20.09.2018 23:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Начало положено! Борисовский БАТЭ с победы стартует в групповом этапе Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ стортовал с победы над венгерским клубом «Види» в групповом этапе Лиги Европы

Начинали свою евркубковую осень «желто-синие» в Будапеште против «Види». Стартовые минуты одинкаво провели и хозяева и гости. Но это равновесие на 27-ой минуте нарушил Ессе Туомминен – 1:0. Далее, «синие» стали наседать на ворота Дениса Щербицкого, а вот чемпион Беларуси продолжал ждать своего момента в атаке.

БАТЭ стортовал с победы над венгерским клубом «Види» в групповом этапе Лиги Европы

И парни Алексея Беги дождались. На 85-ой минуте Егор Филипенко сделал счет -- 2:0 в пользу БАТЭ. Борисовчане доигрывали встречу в меньшинстве.

БАТЭ стортовал с победы над венгерским клубом «Види» в групповом этапе Лиги Европы

 
 
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Новости Беларуси. Начало положено! Борисовский БАТЭ с победы стартует в групповом этапе Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Начинали свою евркубковую...
 
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