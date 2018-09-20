БАТЭ стортовал с победы над венгерским клубом «Види» в групповом этапе Лиги Европы

Новости Беларуси. Начало положено! Борисовский БАТЭ с победы стартует в групповом этапе Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».





Начинали свою евркубковую осень «желто-синие» в Будапеште против «Види». Стартовые минуты одинкаво провели и хозяева и гости. Но это равновесие на 27-ой минуте нарушил Ессе Туомминен – 1:0. Далее, «синие» стали наседать на ворота Дениса Щербицкого, а вот чемпион Беларуси продолжал ждать своего момента в атаке.





И парни Алексея Беги дождались. На 85-ой минуте Егор Филипенко сделал счет -- 2:0 в пользу БАТЭ. Борисовчане доигрывали встречу в меньшинстве.



