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"Все только начинается". Тренер БАТЭ - о победном старте в Лиге Европы

20.09.2018 23:49 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага на пресс-конференции после победного старта в групповой стадии Лиги Европы отметил силу соперника, важность добытых в Будапеште трех очков и подчеркнул, что турнир только начинается, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.


Алексей Бага. Фото: fcbate.by

— Насколько легким оказался для вас этот поединок?

— Не назову его легким. Встречались с сильной командой, которая сегодня оказывала достаточно серьезное давление. Но мы сумели воспользоваться своими моментами. Первый мяч забили после хорошей комбинации, второй — со стандартного положения, что в современном футболе является грозным оружием. Но матч для нас в любом случае не был простым — и по счету, и по содержанию. Наоборот, получился тяжелым.

— Нашлось ли в тактике, в игре «Види» что-то, что вас удивило? И насколько вашу работу облегчила новость об уходе Данко Лазовича?

— Что касается состава хозяев, то он был в целом ожидаемым и прогнозируемым. Знали, что Хусти пропускает встречу из-за дисквалификации. А по Лазовичу — это очень сильный футболист, известный по выступлениям за ПСВ, «Байер». Но таково решение игрока. Это жизнь. Если бы Лазович был сегодня на поле, нам пришлось бы намного тяжелее.

— Что оказалось решающим фактором вашего успеха?

— Мы очень хорошо, организованно действовали в обороне. И реализовали свои шансы в атаке.

— БАТЭ стартовал в групповом раунде Лиги Европы-2018/19 с выездной победы. Насколько это ключевой момент с точки зрения дальнейшей борьбы в квартете «L»?

— Очень важно, что увозим из Венгрии три очка. Но впереди у каждой команды еще по пять матчей. Так что все только начинается!

 
Теги: Новости
 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага на пресс-конференции после победного старта в групповой стадии Лиги Европы отметил силу соперника, важность добытых в Будапеште...
 
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