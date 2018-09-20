На Мозырском НПЗ по итогам работы в январе-сентябре прогнозируют убытки,

«В целом за девять месяцев мы ожидаем убытки. Основные причины — повышение котировок на нефть, изменение курса белорусского рубля и недостаточный уровень цен на АЗС при реализации нефтепродуктов», — отметил Олег Протасов.





Отвечая на вопрос о последствиях налогового маневра в России, представитель НПЗ обратил внимание, что предприятию придется работать в условиях более высоких цен на нефть.









Представитель НПЗ затруднился оценить, насколько существенно налоговый маневр в России повлияет на маржу переработки нефти на предприятии. Завод прорабатывает различные варианты выхода из ситуации.



