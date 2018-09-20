Еврокомиссия начала расследование против автопроизводителей BMW, Daimler и Volkswagen

Автопроизводителей подозревают в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза и сговоре с целью избежать конкуренции в разработке и внедрении технологий очистки выхлопов бензиновых и дизельных двигателей для легковых автомобилей.





Автомобильные компании своими действиями могли лишить потребителей возможности купить автомобили, которые выбрасывают меньший объем вредных веществ.





У ЕК есть данные об участии представителей BMW, Dailmler, Volkswagen, Audi и Porsche в обсуждении разработки систем снижения вредных выхлопов автомобилей. При этом в Европейской комиссии не располагают данными о совещаниях автомобильных компаний, на которых обсуждались использование устройств, позволяющих снижать уровень вредных веществ в выхлопах во время прохождения тестов.





Особо отмечается, что у ЕК нет никаких данных о том, что автопроизводители обсуждали друг с другом использование устройств, позволяющих снижать уровень вредных веществ в выхлопах во время прохождения тестов (так называемый «дизельгейт-скандал», в центре которого в 2015 году оказался Volkswagen).





Использование устройств стало причиной «дизельгейта» — скандала, по итогам которого Volkswagen признал себя виновным в встраивании таких приборов в свои дизельные машины. Они скрывали настоящие уровни выброса вредных веществ.









В результате «дизельгейта» Volkswagen выплатил штраф Минюсту США в $2,8 млрд. Из-за этого в отставку подали несколько руководителей компании, среди которых гендиректор концерна Мартин Винтеркорн.



