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Еврокомиссия начала расследование против автопроизводителей BMW, Daimler и Volkswagen

20.09.2018 22:24 — Разное | Партизан  
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Как пишет CA-NEWS (CA), Европейская комиссия начала официальное расследование в отношении автомобильных компаний BMW и Dailmler, а также группы Volkswagen, в которую входят Audi и Porsche, говорится в сообщении комиссии.

Автопроизводителей подозревают в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза и сговоре с целью избежать конкуренции в разработке и внедрении технологий очистки выхлопов бензиновых и дизельных двигателей для легковых автомобилей.

Автомобильные компании своими действиями могли лишить потребителей возможности купить автомобили, которые выбрасывают меньший объем вредных веществ.

У ЕК есть данные об участии представителей BMW, Dailmler, Volkswagen, Audi и Porsche в обсуждении разработки систем снижения вредных выхлопов автомобилей. При этом в Европейской комиссии не располагают данными о совещаниях автомобильных компаний, на которых обсуждались использование устройств, позволяющих снижать уровень вредных веществ в выхлопах во время прохождения тестов.

Особо отмечается, что у ЕК нет никаких данных о том, что автопроизводители обсуждали друг с другом использование устройств, позволяющих снижать уровень вредных веществ в выхлопах во время прохождения тестов (так называемый «дизельгейт-скандал», в центре которого в 2015 году оказался Volkswagen).

Использование устройств стало причиной «дизельгейта» — скандала, по итогам которого Volkswagen признал себя виновным в встраивании таких приборов в свои дизельные машины. Они скрывали настоящие уровни выброса вредных веществ.


В результате «дизельгейта» Volkswagen выплатил штраф Минюсту США в $2,8 млрд. Из-за этого в отставку подали несколько руководителей компании, среди которых гендиректор концерна Мартин Винтеркорн.


 
 
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Как пишет CA-NEWS (CA), Европейская комиссия начала официальное расследование в отношении автомобильных компаний BMW и Dailmler, а также группы Volkswagen, в которую входят Audi и...
 
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