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Бо Беннетт распрощался с минским "Динамо"

20.09.2018 22:02 — Разное | Партизан  
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Контракт минского "Динамо" и нападающего Бо Беннетта расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

 Это решение клубной пресс-службе прокомментировал генеральный директор ХК "Динамо-Минск" Анатолий Курилец. 



Клуб рассчитывал на Беннетта в выездной серии матчей, но в силу личных причин хоккеист не сможет принять участие в ближайших поединках, пишет . Мы обсудили сложившуюся ситуацию с Бо и его агентом и пришли к совместному решению, что наилучшим вариантом будет расторжение контракта по соглашению сторон. Желаем Бо успешного продолжения карьеры. Селекционеры "Динамо" работают над вариантами усиления состава и подыскивают замену Беннетту, — приводит слова Курильца официальный сайт "Динамо".


 
Теги: Минск
 
 
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Контракт минского "Динамо" и нападающего Бо Беннетта расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
 
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