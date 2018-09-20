|
Бо Беннетт распрощался с минским "Динамо"
Контракт минского "Динамо" и нападающего Бо Беннетта расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
Это решение клубной пресс-службе прокомментировал генеральный директор ХК "Динамо-Минск" Анатолий Курилец.
Клуб рассчитывал на Беннетта в выездной серии матчей, но в силу личных причин хоккеист не сможет принять участие в ближайших поединках, пишет . Мы обсудили сложившуюся ситуацию с Бо и его агентом и пришли к совместному решению, что наилучшим вариантом будет расторжение контракта по соглашению сторон. Желаем Бо успешного продолжения карьеры. Селекционеры "Динамо" работают над вариантами усиления состава и подыскивают замену Беннетту, — приводит слова Курильца
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контракт минского "Динамо" и нападающего Бо Беннетта расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)