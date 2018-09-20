Это решение клубной пресс-службе прокомментировал генеральный директор ХК "Динамо-Минск" Анатолий Курилец.

Клуб рассчитывал на Беннетта в выездной серии матчей, но в силу личных причин хоккеист не сможет принять участие в ближайших поединках, пишет . Мы обсудили сложившуюся ситуацию с Бо и его агентом и пришли к совместному решению, что наилучшим вариантом будет расторжение контракта по соглашению сторон. Желаем Бо успешного продолжения карьеры. Селекционеры "Динамо" работают над вариантами усиления состава и подыскивают замену Беннетту, — приводит слова Курильца