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Нацбанк хочет продать ненужное имущество в регионах
Национальный банк Беларуси по результату оптимизации функций и структуры избавляется от лишней недвижимости в Гродно, Витебске и Могилеве.
Об этом говорится в предложении регулятора для коммерческих банков.
В Гродно Нацбанку принадлежит служебное здание общей площадью почти 3 тыс. квадратных метров и с остаточной стоимостью 245,8 тыс. рублей, в Могилеве - 3,4 тыс. квадратных метров за 1,183 млн рублей, в Витебске - 7,6 тыс. квадратных метров (не считая небольшой пристройки и гаража) за 2 млн рублей,
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Национальный банк Беларуси по результату оптимизации функций и структуры избавляется от лишней недвижимости в Гродно, Витебске и Могилеве.
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