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Живи тихо, умри скоро

20.09.2018 21:32 — Разное | Партизан  
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От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении

Живи тихо, умри скоро
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В Беларуси родители часто отказываются от детей, родившихся с умственными и физическими отклонениями. Их отправляют в специализированные детские дома, а когда им исполняется восемнадцать — переводят в психоневрологические интернаты. Там жизнь этих людей проходит в изоляции и забвении, как в бесконечном «дне сурка», где первый день ничем не отличается от последнего. По сути, каждое такое учреждение — это зал ожидания, где пациенты просто пережидают свою жизнь от рождения до смерти. В большинстве случаев долго ждать не приходится.

В общей сложности в Беларуси две тысячи детей и двенадцать тысяч взрослых отбывают свой «пожизненный срок» в сорока шести психоневрологических интернатах. Последние два года независимый фотожурналист Александр Васюкович фотографировал в трех из них. Это закрытые учреждения с непрозрачной отчетностью. О том, что там происходит, практически никто не знает, а сотрудник, рискнувший поднять вопрос о скудном финансировании, нехватке еды и персонала, рискует быть уволенным. Впечатления фотографа о жизни в ожидании смерти — в галерее «Ленты.ру».


 
 
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От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
 
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