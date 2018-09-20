Живи тихо, умри скоро

В Беларуси родители часто отказываются от детей, родившихся с умственными и физическими отклонениями. Их отправляют в специализированные детские дома, а когда им исполняется восемнадцать — переводят в психоневрологические интернаты. Там жизнь этих людей проходит в изоляции и забвении, как в бесконечном «дне сурка», где первый день ничем не отличается от последнего. По сути, каждое такое учреждение — это зал ожидания, где пациенты просто пережидают свою жизнь от рождения до смерти. В большинстве случаев долго ждать не приходится.





«Ленты.ру». В общей сложности в Беларуси две тысячи детей и двенадцать тысяч взрослых отбывают свой «пожизненный срок» в сорока шести психоневрологических интернатах. Последние два года независимый фотожурналист Александр Васюкович фотографировал в трех из них. Это закрытые учреждения с непрозрачной отчетностью. О том, что там происходит, практически никто не знает, а сотрудник, рискнувший поднять вопрос о скудном финансировании, нехватке еды и персонала, рискует быть уволенным. Впечатления фотографа о жизни в ожидании смерти — в галерее



