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В Минске откроют еще 8 приемно-заготовительных пунктов сбора вторсырья

20.09.2018 23:23 — Разное | Интерфакс  
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До конца года в Минске откроют еще 8 приемно-заготовительных пунктов сбора вторичных материальных ресурсов, сообщили в Мингорисполкоме.

С начала 2018 года в столице уже было дополнительно открыто 20 приемно-заготовительных пунктов по сбору вторичных материальных ресурсов, сообщило агентство "Минск-Новости" со ссылкой на заместителя начальника управления — начальника отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрия Плашкова.

Общее количество приемно-заготовительных пунктов в настоящее время составляет 217. При этом до конца года планируется открыть еще 8 пунктов.

"Через эти приемные пункты заготавливается порядка 20 % вторичных материальных ресурсов в общем объеме сбора по городу. При этом в них ежегодно принимается более 20 тыс. т отходов черных металлов, а также отходы цветных металлов", — уточнил Д. Плашков.

Информация о работе приемно-заготовительных пунктов размещена на сайте Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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До конца года в Минске откроют еще 8 приемно-заготовительных пунктов сбора вторичных материальных ресурсов, сообщили в Мингорисполкоме.
 
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