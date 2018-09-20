Борисовский БАТЭ провел свой первый матч в групповом раунде Лиги Европы. В гостях борисовчане переиграли "Види" из Будапешта – 2:0.

ВИДИ — БАТЭ — 0:2

БУДАПЕШТ. "Групама-Арена".

ВИДИ: Туйвель — Фиола (Ходжич, 64), Юхас (к), Пауло Винисиус, Стопира — Него, Хаджич, Николов (Берец, 78) — Ковач, Миланов (Хандья, 76) — Щепович.

Запасные: Харшфалви, Паткаи, Тамаш, Тот.

БАТЭ: Щербицкий — Поляков, Милунович, Филипенко, Филипович — Бага, Яблонский, Драгун — Иванич (Гордейчук, 67), Туоминен (Скавыш, 60), Стасевич (к) (Володько, 88).

Запасные: Чичкан, Березкин, Риос, Кизито.

ГОЛЫ: 0:1 — Туоминен (27). 0:2 — Филипенко (85).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Стопира (13). Миланов (30). Милунович (36). Филипович (51). Щербицкий (93+).

УДАЛЕНИЕ: Филипович (96+).

Группа "L": БАТЭ — 3 очка (1 игра), Челси — 3 (1), Види — 0 (1), ПАОК — 0 (1).

Отметим, что помимо набранных очков и моральной удовлетворенности победа во втором по значимости еврокубковом турнире принесла борисовчанам и хороший заработок – 570 тысяч евро.

Фото: Reuters