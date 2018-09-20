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В Бресте пройдет чемпионат по фотобердингу

20.09.2018 22:10 — Разное | Интерфакс  
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Чемпионат Беларуси по фотобердингу пройдет в Бресте 7 октября. В необычном состязании по фотографированию пернатых могут принять участие все желающие.

Как сообщили www.interfax.by организаторы соревнований – общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" – для участия в чемпионате необходимо любить природу и ее фотографировать. А чтобы победить в чемпионате, нужно за 5 часов – с 9.00 до 14.00 – запечатлеть как можно больше различных видов птиц.

Принять участие в чемпионате по фотобердингу могут все желающие. Для этого необходимо заполнить заявку и прислать ее по адресу levy@ptushki.org до 17.00 пятницы, 5 октября.

Участвовать можно как индивидуально, так и в команде, которая состоит из двух человек.

В Бресте пройдет чемпионат по фотобердингу
Участие в чемпионате бесплатное.

По итогам чемпионата будут определены победители и призеры. Кроме того, будет выбран самый лучший снимок. Члены жюри по своему желанию могут также ввести и собственные, дополнительные, номинации.

"Чемпионат по фотобердингу возвращается в Брест. Он уже проходил в Брестской крепости в 2016 году. Тогда соревнования были весной, а его участники поставили рекорд по количеству сфотографированных птиц – 81 вид. Победитель Валерий Коваленок набрал 59 видов. И эти рекорды до сих пор не побиты. Уверен, что этот, уже восьмой по счету, чемпионат принесет свои сюрпризы и очень интересные кадры в копилки участников. Ведь Брест – один из самых привлекательных городов для птиц Беларуси", - отметил сотрудник АПБ по вопросам охраны природы, координатор чемпионата Семен Левый.

Он рассказал: в соревнованиях можно участвовать даже с камерой мобильного телефона. Главное – сфотографировать птицу не близко и красиво, а так, чтобы была заметна хоть одна характерная примета вида.

 
Теги: Брест
 
 
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Чемпионат Беларуси по фотобердингу пройдет в Бресте 7 октября. В необычном состязании по фотографированию пернатых могут принять участие все желающие.
 
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