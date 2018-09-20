Начались мировые продажи новых iPhone

Компания Apple недавно представила тройку новых смартфонов. Два из них — iPhone Xs и iPhone Xs Max — сегодня, 21 сентября, поступили в продажу в странах первой волны, в том числе в Новой Зеландии, где на момент публикации нашей заметки уже 9 утра.

Где новые iPhone получится купить уже сегодня

Apple традиционно делит рынки, на которых будут официально продаваться новые iPhone, на категории.



Источник: tomsguide

В этот раз в страны «первой волны», где продажи стартуют уже сегодня, вошли : Австралия, Австрия, Американские Виргинские острова, Бельгия, Великобритания, Германия, Гернси, Гонконг, Дания, Джерси, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Люксембург, Мексика, остров Мэн, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Португалия, Пуэрто-Рико, Саудовская Аравия, Сингапур, США, Тайвань, Финляндия, Франция, Швейцария и Япония

Страны «второй волны» получат новые iPhone Xs и iPhone Xs Max на неделю позже, 28 сентября. В их число вошли: Андорра, Армения, Бахрейн, Болгария, Венгрия, Грузия, Греция, Гренландия, Исландия, Индия, Казахстан, Катар, Кипр, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Мальта, Монако, Оман, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Эстония и ЮАР.

О сроках официального начала продаж iPhone Xs и Xs Max в Беларуси пока ничего не известно. Но перекупщики Минск в первый день продаж. Цены — до 6250 рублей">готовы привезти смартфоны в Минск уже 21 сентября.

О ценах

Европейская цена смартфонов выше американской. В Германии iPhone Xs (64 ГБ) оценивается в 1149 евро (1343 доллара), iPhone Xs Max (64 ГБ) — 1249 евро (1460 долларов). Американские цены на такие же модели соответственно составляют 999 и 1099 долларов (без учета налога штата).

Белорусские цены новинок пока не называются. Частные магазины, готовые доставить смартфоны в Минск первым покупателям вместе с официальным стартом продаж в странах «первой волны», просят за iPhone Xs Max до 6250 рублей.

Чем новые iPhone отличаются от прошлогоднего

Разницы в дизайне между прошлогодним iPhone X и новыми iPhone Xs практически нет. Версия с приставкой Max отличается лишь дисплеем с большей диагональю на 6,5 дюйма. При этом размеры устройства схожи с iPhone 8 Plus с экраном на 5,5 дюйма.



Источник: The Verge

В новинках также используется новый процессор Apple A12 Bionic, но по результатам тестов по мощности он недалеко ушел от предыдущего Apple A11. А вот емкость аккумулятора iPhone Xs в сравнении с iPhone X стала даже немного меньше — 2658 мАч против 2716 мАч. Зато в iPhone Xs Max установлена самая емкая батарея, когда-либо использованная в смартфонах производителя — на 3174 мАч.

В некоторых регионах (например, в Индии) появятся модификации смартфонов с поддержкой двух SIM-карт. Остальным придется довольствоваться только одним слотом для «симки» и виртуальной eSIM. Но последняя пока работает не во всех странах и станет доступна позже в одном из обновлений системы.



Источник: mashable

Традиционно обновили основные камеры — размер пикселей в них увеличился, хоть разрешение до сих пор составляет 12 Мп. Новый сопроцессор Neural Engine позволяет быстрее запускать Siri, ускоряет процесс распознавания лиц через Face ID, а также добавляет возможность видеть результат в режиме съемки Stage Light даже когда объект движется.

Мнение западных изданий

Редактор ресурса The Verge обладателям iPhone X обновляться на iPhone Xs большого смысла не видит , хоть и отмечает, что покупкой они не разочаруются.

Всем остальным журналист советует дождаться iPhone Xr, который при аналогичных возможностях будет стоить меньше. Правда, редактор не уверен, сможет ли его IPS-экран сравниться по качеству с OLED-матрицей более дорогих моделей (с бОльшим разрешением).



Источник: tomsguide

При выборе между iPhone Xs и iPhone Xs Max журналист издания Mashable остановился бы на последнем.

Обозреватель отмечает, что готов мириться с тем, что аппарат не помещается в кармане джинсов, зато более удобен при работе и в играх. Обладателям iPhone X обновляться мужчина пока не советует. Кроме того, скоро выйдет iPhone Xr, который умеет делать почти то же самое, что и iPhone X, но за более скромную плату.

В своем обзоре журналист ресурса toms guide заявляет, что iPhone Xs Max и iPhone Xs — одни из лучших смартфонов, которые можно купить сегодня. Разница будет особенно ощутима при переходе с iPhone 7 или iPhone 6. Между двумя новинками журналист остановился бы на iPhone Xs Max за счет большего экрана и длительности работы на одном заряде.