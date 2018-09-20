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21 сентября. События и люди

21.09.2018 05:31 — Разное | Аргументы и факты  
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21 сентября. События и люди
Ольга ОСТРОУМОВА и Павел ЛОБКОВ © / АиФ

ПРАЗДНИКИ:

Православный мир - Рождество Пресвятой Богородицы.

Международный день мира.

Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера (сейчас в мире около 40 млн человек страдают старческим слабоумием. По прогнозам, к 2050 году их будет 115 млн).

Армения - День Независимости.

ПРИМЕТЫ:

Рождество Богородицы, Оспожинки. Если погода хорошая - вся осень будет такая же. В этот день ходили в гости к новобрачным, чтобы «навестить молодых, посмотреть на их житьё-бытьё и поучить уму-разуму».

РОДИЛИСЬ:

1801 Борис Семёнович ЯКОБИ (Мориц ГЕРМАН), российский физик и электротехник, изобретатель электродвигателя.

1866 Герберт Джордж УЭЛЛС, английский писатель-фантаст. Был дважды женат.

1911 Марк Наумович БЕРНЕС (НЕЙМАН), российский актёр, певец. Родился в семье старьёвщика.

1916 Зиновий Ефимович ГЕРДТ, российский актёр. Родом с Витебщины. В результате ранения, полученного на войне, у него одна нога была короче другой на 8 см.

1936 Юрий Михайлович ЛУЖКОВ, бывший мэр Москвы, пчеловод. Женат вторым браком на бизнесмене-миллиардере Елене БАТУРИНОЙ. Его первая жена, Марина БАШИЛОВА, умерла в 1989 году. У него двое сыновей от первого брака и две дочери от второго. Постоянный головной убор - кепка.

1947 Стивен Эдвин КИНГ, американский писатель. Когда ему исполнилось 3 года, его отец вышел из дома за сигаретами и пропал. У Кинга трое детей и трое внуков.

1947 Ольга Михайловна ОСТРОУМОВА, российская актриса. Замужем третьим браком за Валентином ГАФТОМ.

1950 Билл МЮРРЭЙ (Мюррей МАРРИ), американский актёр. Пятый из девяти детей в семье. Ещё три его родных брата стали актёрами.

1958 Виктор Александрович ВЕРЖБИЦКИЙ, российский актёр и телеведущий. Разведён, сын живёт в Израиле.

1958 Олег Николаевич ЕЛИСЕЕНКОВ, белорусский композитор.

1963 МУХАММЕД VI, король Марокко (с 1999 г.). У него сын и дочь.

1966 Ринат Леонидович АХМЕТОВ, украинский бизнесмен, один из богатейших людей в Украине ($5,5 млрд).

1967 Павел Альбертович ЛОБКОВ, российский телеведущий.

1971 Ростислав Валерьевич ХАИТ, российский актёр («День выборов», «День радио», «О чём говорят мужчины»). Ни разу не был женат.

СОБЫТИЯ:

862 Жители Новгорода призвали на княжение братьев-варягов РЮРИКА, СИНЕУСА и ТРУВОРА (эта дата ранее считалась днём начала русского государства).

1799 Начался знаменитый переход через Альпы армии СУВОРОВА.

1933 В Лейпциге начался судебный процесс над коммунистами по обвинению в поджоге рейхстага.

1937 Вышла в свет повесть английского писателя Джона ТОЛКИЕНА «Хоббит, или Туда и Обратно». Она стала первой в эпопее о Кольце Всевластья, воплощенной автором в дальнейшем.

1949 Мао ЦЗЭДУН провозгласил создание Китайской Народной Республики.

2002 «Непорочное зачатие» произошло в аквариуме Детройтского зоологического института. Акула, в течение шести лет содержавшаяся в полном одиночестве, произвела на свет трёх отпрысков.

 
 
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Герберт УЭЛЛС, Зиновий ГЕРДТ, Стивен КИНГ, Ольга ОСТРОУМОВА, Павел ЛОБКОВ и другие.
 
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